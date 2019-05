Hells Angels : le chapitre de Sherbrooke « à deux membres d'une réouverture »

Les groupes de motards criminels reprennent de la vigueur depuis quelques années au Canada et le chapitre sherbrookois des Hells Angels n'y échappe pas, lui qui ne serait plus qu'à deux membres d'être considéré actif selon la Sûreté du Québec (SQ).

Quatre individus auraient jusqu'à maintenant été identifiés à Sherbrooke par le corps policier alors qu'il faut six membres pour qu'un chapitre soit considéré en activité, précise l'inspecteur-chef à la SQ, Guy Lapointe au micro d'Écoutez l'Estrie.

Le chapitre de Sherbrooke a été placé en probation. Pour nous, il n'est pas officiellement réactivé, parce que dans la façon de fonctionner des Hells, ça prend au moins six membres en règle qui appartiennent à un chapitre pour qu'il soit considéré comme actif, mais il faut se préoccuper de la situation qu'on semble vouloir aller vers la réouverture de ce chapitre-là , explique-t-il.

Même si le chapitre de Sherbrooke n'est pas officiellement actif, les Hells Angels seraient néanmoins toujours en contrôle du trafic de stupéfiants en Estrie, ajoute l'inspecteur. Malgré tout, les motards criminels semblent jouir d'un « vent de sympathie », ce qui inquiète l'ensemble des organisations policières au pays.

Aujourd'hui, on sent une fascination, presque un vent de sympathie par certaines parties de la population envers ces individus-là, déplore Guy Lapointe. On attribue ça à des choses comme la série télévisée Sons of Anarchy qui mettait en vedette des motards criminels. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir, comme des citoyens qui se déplacent dans des endroits de rassemblement et qui prennent des égoportraits avec des motards.

Une campagne numérique conjointe a été lancée la semaine dernière et sera en vigueur tout l'été afin de sensibiliser les gens à ce qu'ils soutiennent lorsqu'ils achètent de la marchandise provenant des motards criminels lors de différents événements, comme lors de l'expo agricole de Saint-Hyacinthe il y a deux ans.

L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur qui sont réellement les motards criminels. Ce qu'on réalise, c'est qu'au fil des dernières années, la perception de la population face à ces individus-là a beaucoup changé. Si on retourne dans le temps, dans les années 1990, pendant la guerre des motards, il n'y avait aucun doute possible pour la population que ces individus-là étaient des criminels qui avaient recours à la violence, à l'intimidation et qui commentaient des meurtres , résume l'inspecteur Guy Lapointe.