La MRC de La Matanie bien en selle… sur deux régions

Les répondants au sondage s’identifient, dans une proportion de 35 % à la Gaspésie, et à la Matanie dans une proportion de 25 %. Le Bas-Saint-Laurent arrive au 5e rang de l’attachement identitaire avec 9 % des appuis.

Il est difficile, selon Olivier Banville, directeur de l’urbanisme à la MRC de La Matanie, de dire si le sentiment d’appartenance à la Gaspésie est en hausse dans la Matanie ou si ces résultats sont le fait de la performance des récentes campagnes de la Gaspésie touristique.

Par contre, les résultats reflètent bien, selon lui, l’ambiguïté géographique de la MRC de La Matanie, située au Bas-Saint-Laurent, mais à la frontière de la Gaspésie.

En Matanie, les territoires administratifs, les unités d’aménagement ne suivent pas les limites municipales ni les limites régionales. On peut avoir toutes sortes de situations particulières. Olivier Banville, directeur de l’urbanisme à la MRC de la Matanie.

Avantages et inconvénients

Il y a des gens qui sont des rigoristes qui vont nous dire qu’on habite au Bas-Saint-Laurent, région administrative, d’autres qui vont nous dire que nous sommes en Gaspésie, région touristique. On ne s’en sort jamais. C’est un débat qui nous amuse localement, mais nous, on a décidé de court-circuiter un peu le débat et de s’imposer comme la Matanie. On est aux deux.

La MRC doit effectivement composer parfois avec les directions régionales des deux régions. C’est vrai en tourisme, mais pas seulement dans cette industrie. Il y a une partie de la Matanie forestière qui est gérée en Gaspésie. Selon les enjeux, on peut être Bas-Laurentien ou Gaspésien ou les deux en même temps. Ça ne facilite pas toujours la vie au quotidien , relève M. Banville.

Selon lui, la collaboration interrégionale demeure importante. On est capable de travailler avec nos voisins gaspésiens et bas-laurentiens. L’union fait la force, ce n’est pas juste une expression, c’est une réalité.

Les frontières ne sont pas seulement floues pour la MRC de La Matanie. Récemment, les élus de la Haute-Gaspésie ont voté une résolution pour changer le nom du lac Joffre pour celui de lac Cap-Chat qui est le lac de tête de la rivière Cap-Chat.

Sauf que le lac Joffre et les trois quarts de la rivière Cap-Chat sont situés en Matanie, donc au Bas-Saint-Laurent. Est-ce volontaire, un hasard, une incompréhension, mais c’est bel et bien en Matanie , commente le directeur de l’aménagement.

Peu de gens réalisent que le territoire de 3375 km² de la MRC s’étend jusqu’à la route 299 qui traverse le cœur de la Gaspésie, entre le littoral nord et la Baie-des-Chaleurs.

Le relais de La Cache, bien connu des motoneigistes, est situé dans la MRC de La Matanie, dans le territoire non organisé (TNO) de la Rivière-Bonjour.

La réserve faunique de Matane Photo : courtoisie Louis Fradette

Le territoire inclut aussi la ZEC de Cap-Chat, presque le tiers du parc de la Gaspésie et une partie de la rivière Cascapédia.

Caribou sans frontières

Lorsqu’il s’est rendu à Sainte-Anne-des-Monts, en mai dernier, pour sa tournée de consultation sur les mesures pour protéger le caribou, le ministre des Forêts de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, n’a pourtant pas invité la MRC de La Matanie.

C’est, selon M. Banville, un exemple de dossier où la MRC est partie intéressée, mais à cause du découpage administratif, n’est pas toujours interpellée. On n’a pas informé le caribou des limites administratives, visiblement qu’il est aux deux aussi , plaisante le porte-parole de la MRC.

Les chasseurs et pêcheurs de la Matanie doivent aussi se partager entre les deux régions. L’Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane fait partie de la Fédération du Bas-Saint-Laurent, selon les limites administratives.

Toutefois, les zones de chasse sont gérées en Gaspésie où l’association n’a pas de droit de vote.

Vers une appartenance locale

La MRC a par contre su tirer parti de sa position mitoyenne dans le domaine de l’éolien, où elle a bénéficié des mêmes avantages que la Gaspésie.

Parc éolien à Saint-Léandre dans la MRC de la Matanie Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Elle s’aligne aussi sur la voisine de l’est dans le développement du tourisme de montagne avec le développement du Sentier international des Appalaches.

Le sondage mené par la MRC de La Matanie a été réalisé dans le cadre du processus de consultation sur la vision stratégique 2030.

La MRC voulait entre autres vérifier comment s’était développé le sentiment d’appartenance envers la MRC qui a changé de nom en 2013, passant de MRC de Matane à MRC de La Matanie. Comme c’est notre objectif de mettre de l’avant la Matanie. On est content de voir que nos efforts ont porté fruit et qu’il y a maintenant 25 % des gens qui s’identifient à la sous-région , commente M. Banville.

Le terme, selon lui, est de plus en plus utilisé. L’appellation Matanien, Matanienne apparaît aussi peu à peu.

Dans les Chic-Chocs Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé