Des camions-restaurants pour l'été à Rouyn-Noranda

Le conseil municipal a approuvé deux projets cette semaine, soient celui du Club Kiwanis et de La Guinguette par l'équipe du FME à la presqu'île du lac Osisko.

C'est un projet pilote qui va commencer dès cet été et on sera en mesure de faire le bilan de tout ça, mais je suis certaine que les citoyens et citoyennes vont être heureux de ces services , affirme la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

Le règlement interdit de déplacer les cantines mobiles sur le territoire pour la vente d'aliments.

On l'autorise en projet-pilote parce que normalement, on permet les food trucks plus dans le cadre d'activités plus sporadiques. Par exemple les food trucks qui sont avec Osisko en lumière ou avec Beauce Carnaval, ça, c'est permis parce que c'est temporaire, donc c'est souvent une ou deux semaines. Là on parle d'un véhicule qui sera en permanence à un endroit pour tout l'été , explique la directrice du service de l'aménagement et de l'urbanisme Josée Banville.

Le Club Kiwanis étudie actuellement la faisabilité du projet pour la plage du lac Noranda.