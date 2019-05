Josée Filion devient PDG du CISSS de l'Outaouais de façon permanente

Mme Filion occupait le poste de façon intérimaire depuis février dernier. Elle avait pris le relais après le congédiement de l'ancien PDG du CISSS de l'Outaouais, Jean Hébert.

Lors de sa première rencontre du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais à titre de PDG intérimaire, en mars dernier, Mme Filion avait cité le retour à l'équilibre budgétaire d'ici le 31 mars 2020 comme étant l'un de ses plus grands défis.

Elle avait précédemment été nommée présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du CISSS de l'Outaouais en novembre 2018 et était entrée en poste le 10 décembre.

Mme Filion oeuvre dans le milieu de la santé et des services sociaux depuis plus de 25 ans. Elle est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et a notamment été directrice des soins infirmiers au CISSS de Lanaudière.

Avec les informations de Laurie Trudel