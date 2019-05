Des restaurateurs garderont le salaire minimum à 15 $ au menu du jour

C’est dans l’idée de réduire le fardeau des entreprises que Jason Kenney a déposé, lundi, le projet de loi qui fera passer le salaire minimum des jeunes de moins de 18 ans de 15 $ à 13 $ à compter du 26 juin.

Mais cette mesure cause plus d’embarras aux propriétaires du restaurant Canteen qu’elle ne les incite à embaucher plus de personnel.

« Je ne peux rien enlever à mes employés », commence Andrea Olsen, la copropriétaire de cet établissement situé sur la 124e rue, à Edmonton. « Ils sont fantastiques et je trouve que leur salaire est plus que raisonnable. »

Pas dans son assiette

Entre 2015 et 2018, les néo-démocrates de Rachel Notley ont fait progressivement passer le salaire minimum de 10,20 $ à 15 $ de l'heure en Alberta.

Andrea Olsen a dû apporter de gros changements à son modèle d’affaires pour s’adapter à ces augmentations successives du salaire minimum. L’an dernier elle a réduit ses effectifs de 25 % et a décidé de fermer son établissement les lundis midis.

Elle a réussi à retomber sur pattes et ne compte pas faire marche arrière aujourd’hui.

« Je ne peux juste pas m’imaginer dire à une personne que j’ai engagée à 15 $ de l’heure : “Maintenant je vais moins te payer, pour faire le même travail, avec les mêmes attentes.” » Andrea Olsen, propriétaire du restaurant Canteen

Alison McIntosh, une directrice de recherches à l’Institut Parkland, s'intéresse aux impacts socio-économiques qui découleraient de la coexistence de deux taux de salaire minimum.

« On va voir apparaître des salariés de seconde classe », prévient-elle. « Ça remet en cause l’égalité entre des personnes qui réalisent le même travail. »

En plus de la baisse du salaire minimum, le projet de loi 2 prévoit notamment un retour aux anciennes règles entourant la rémunération des jours fériés.