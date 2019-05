Où sont passés les loups de Hearst?

Depuis quelques semaines, des résidents de Hearst et des visiteurs remarquent que les orignaux de la sculpture emblématique de la municipalité ne sont plus embêtés par des loups.

Dans les médias sociaux et dans la rue, plusieurs se demandent où sont passées les sculptures des deux prédateurs.

La réponse: les deux pièces ont été transportées à l’intérieur du Centre récréatif Claude Larose pour se refaire une beauté à la suite de dommages causés au fil des ans.

C’est à cause du soleil et des intempéries. Les gens s’assoient aussi sur les structures, surtout les loups parce qu’ils sont plus bas, même si on dit de ne pas s’asseoir dessus , affirme la directrice du service de développement économique de Hearst, Sylvie Fontaine.

Une peintre de Hearst, Suzanne Duguay, refait une beauté aux sculptures de loups. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La dernière réfection avait été effectuée en 2013 par le sculpteur Denys Heppell de Saint-Jean-Port-Joli, qui avait réalisé les œuvres.

Cette première réfection importante était survenue 11 ans après leur installation sur le terrain du centre d’accueil touristique Gilles Gagnon, à l’entrée est de Hearst, qui se proclame la capitale de l'orignal.

Des cartes postales de Hearst comprenant la photo des sculptures des orignaux et des loups. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Mme Fontaine explique que les sculptures d’orignaux seront rénovées directement sur le site en raison de leur taille plus imposante.

Les travaux consistent à remplir des trous dans les structures en fibre de verre et d’apposer une nouvelle couche de peinture.

Les loups devraient être réinstallés dans quelques semaines alors que la saison touristique approche.

Les sculptures sont sans doute les objets les plus photographiés à Hearst.

Les visiteurs à Hearst aiment bien se faire prendre en photo avec la sculpture des orignaux et des loups. Photo : Sophie Gagnon

Je ne sais pas combien il y a de monde qui arrête là par jour pour prendre des photos. C’est très, très populaire avec les passants et les touristes , affirme Mme Fontaine.

La municipalité veut que les structures soient en très bon état pour le 100e anniversaire de la municipalité qui aura lieu en 2022.