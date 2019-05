Les spécialistes de l'oeil favorables à l'interdiction du tatouage des yeux

Les organisations qui représentent les optométristes et ophtalmologistes du Manitoba se disent favorables à un projet de loi visant à interdire le tatouage des yeux. L'Association des optométristes du Manitoba et l'Association des médecins et chirurgiens ophtalmologistes du Manitoba ont publié, mardi, un communiqué en faveur d'un projet de loi provincial, qui interdirait le tatouage du blanc de l'œil et l'insertion de bijoux pour les yeux.