L'ordinateur volontairement infesté de virus adjugé à 1,8 million de dollars

L'ordinateur délibérément infecté par six célèbres virus avant d'être mis aux enchères a finalement été adjugé au prix de 1,345 million de dollars américains (1,78 million de dollars canadiens). Cet appareil avait été contaminé par des virus, comme WannaCry et ILoveYou, pour une création artistique.

L'identité de l'acheteur de cet ordinateur de marque Samsung datant de 2008 reste inconnue.

C'est dans le cadre d'une création de l'artiste chinois Guo O Dong que l'ordinateur a été infecté par les virus WannaCry, ILoveYou (un ver informatique se présentant sous la forme d'une lettre d'amour électronique), MyDoom, SoBig (un ver informatique qui a circulé par courriel à partir de 2003), DarkTequila (un logiciel malveillant ayant surtout touché l'Amérique du Sud) et BlackEnergy (qui a causé une panne électrique majeure en 2015).

Un ordinateur rendu inoffensif

Pour mener son projet, baptisé « The Persistence of Chaos » (Nouvelle fenêtre) (la persistance du chaos), Guo O Dong a collaboré avec l'entreprise de cybersécurité Deep Instinct, qui s’est assurée que les six virus présents sur l’ordinateur ne puissent pas être exploités à des fins malveillantes.

L’ordinateur a été complètement isolé de tout réseau informatique afin de rendre impossible la propagation des logiciels malveillants qui l’infectent.

Une fois les enchères terminées, la connectivité Internet de l’appareil sera désactivée avant qu’il soit expédié à son acheteur.

Les conditions de la vente stipulent que l’appareil ne peut être acheté qu’à des fins artistiques ou éducatives.