10 000 $ d'amende pour avoir ouvert son épicerie durant un jour férié

« Ils disent qu'ils défendent les petites entreprises et personne ne fait rien », affirme le propriétaire de cinq épiceries Foodfare, Munther Zeid.

Mardi, deux policiers de Winnipeg lui ont donné une amende de 10 000 $ pour avoir ouvert son épicerie de Portage Ouest le Vendredi saint.

Munther Zeid a sciemment enfreint la loi manitobaine qui interdit aux commerces de détail d'ouvrir pendant les jours fériés.

Cependant, il existe plusieurs exceptions à la loi qui autorisent, par exemple, les pharmacies, les stations-service et les magasins de cannabis à être ouverts.

Il dit avoir pris la décision d’ouvrir précisément après avoir appris qu’un magasin de cannabis voisin était ouvert ce jour-là, même si la police était passée pour avertir l'épicier que ses activités étaient illégales durant ce jour férié.

Il ajoute que son magasin a toujours été ouvert lors de jours fériés depuis 20 ans et que, jusqu'à présent, il n'avait jamais reçu d'amende.

Munther Zeid considère qu'il est injuste que le gouvernement puisse gagner de l'argent en laissant ouverts les casinos pendant les jours fériés, mais qu’il interdise, dans le même temps, la vente du pain ou du lait.

Le propriétaire d’entreprises soutient que cette situation « est un peu ridicule ».

Mardi, deux policiers de Winnipeg ont donné à Munther Zeid une amende de 10 000 $ pour avoir ouvert son épicerie de Portage Ouest le Vendredi saint. Photo : Radio-Canada

Un attaché de presse du ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce, Blaine Pedersen, n'a pas précisé si le gouvernement progressiste-conservateur envisageait de modifier la loi.

« Nous reconnaissons que les Manitobains ont des opinions divergentes sur les règles encadrant l’ouverture des magasins lors de jours fériés, dit-il. Il existe un certain nombre de points de vue différents sur le sujet et nous continuerons d'écouter ce que les Manitobains ont à dire, y compris les propriétaires de petites entreprises et leurs employés. »

Munther Zeid est à la recherche d'un avocat pour se défendre et promet de continuer à être ouvert les prochains jours fériés, comme la fête du Canada.

Il souligne que la loi autorise déjà les pharmacies à rester ouvertes et que certaines vendent beaucoup plus que des médicaments.

« La moitié du magasin est une épicerie. Je veux dire, certains Shoppers vont avoir une section d'épicerie de la taille de ce magasin », affirme-t-il à propos de son épicerie Foodfare de l’avenue Saint-Matthews.

Une pétition devrait être mise en ligne mercredi et dans les cinq emplacements de Foodfare à Winnipeg pour que les clients puissent signer et appuyer la cause de l’épicier.