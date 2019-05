Depuis 90 ans, les plaisanciers font le « Tour de la Gaspésie »

La route qui ceinture la Gaspésie s’étend sur 885 km. L’itinéraire peut débuter par la municipalité de Sainte-Flavie sur la route 132 ou par celle de Mont-Joli sur l’autoroute 20.

Avant la construction de la voie carrossable, les villages étaient reliés entre eux par des bouts de chemin de gravelle et la péninsule n’était accessible que par la mer.

Le développement de l’industrie automobile des années 1920 et 1930 obligea les gouvernements à investir dans la fabrication de réseaux routiers praticables.

De nos jours, le tour de la Gaspésie est un classique pour les touristes québécois qui représentent 80 % des visiteurs.

Au départ, la région constituait un lieu de villégiature prisé des Américains fortunés qui s'y rendaient par bateaux :

L’immensité des panoramas et l’air salin du large bercent le voyageur tout au long du parcours, comme en témoigne cet interlude produit en 1973 qui rend hommage aux paysages côtiers gaspésiens.

Pêche, observation des fous de Bassan, dégustation de fruits de mer, cueillette d’agates et de galets figurent parmi les incontournables du circuit.

La Gaspésie propose aux visiteurs plusieurs expéditions de plein air et activités culturelles. Elle fait le bonheur tant des caravaniers que des autostoppeurs.

Dès les années 1960, les vacanciers se retrouvent dans le village de Percé pour y voir, outre le célèbre rocher, des expositions d’arts visuels et des pièces de théâtre.

Le premier août 1960, l’émission Carrefour propose un reportage sur la vie culturelle à Percé. La journaliste Andréanne Lafond s’entretient avec Suzanne Guité, fondatrice du Centre d'art et Françoise Graton, qui y dirige le théâtre d'été.

Plusieurs comédiens se rendent à Percé lors de la belle saison pour y jouer des pièces de théâtre. Durant leurs temps libres, ils se retrouvent pour pratiquer différentes activités :

On en a un qui a un bateau, Gilles Pelletier, alors vous comprenez qu’il navigue à souhait et pour les autres; un jour on va à la pêche aux bigorneaux, un autre jour on nous invite aux crevettes à Coin-du-Banc ou à Barachois […] Il y a une petite vie mondaine, on n’a vraiment pas le temps de s’ennuyer.

Françoise Graton, comédienne et directrice du théâtre de Percé