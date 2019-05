Champion devient l’unique propriétaire de la mine du lac Bloom

Par ailleurs, Champion et sa filiale ont conclu une entente de principe avec la Caisse de dépôt et placement du Québec pour l'achat d'actions pour un montant de 185 millions de dollars. Québec restera donc actionnaire, mais de la société mère Champion seulement. Champion a aussi obtenu un engagement pour 200 millions de dollars US en crédit facilité auprès de deux institutions financières.

Selon la compagnie, la transaction permettra d'augmenter la production d'environ 2,75 millions de tonnes de minerai de fer par année dans la foulée du projet d'expansion de la mine du lac Bloom. À terme, cette phase d'expansion de la mine permettra de doubler la capacité de production pour atteindre 15 millions de tonnes par année.

Le projet, qui avait été interrompu par Cliffs ressources naturelles en 2014, pourrait être relancé en 2019. Selon l'étude de faisabilité dévoilée par la compagnie l'an dernier, cette relance signifierait la création de 500 emplois pour la phase de construction et 200 autres pour la mise en service de l'usine en 2021.

Plus de détails à venir.