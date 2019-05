Un candidat du Parti populaire du Canada pour Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Géologue de formation, il se dit bien informé au sujet des changements climatiques.

Je veux faire un saut en politique parce que je peux donner l’heure juste , dit-il. Actuellement, le discours qu’on entend par rapport à l’environnement, ça veut nous pousser à accepter une taxe du carbone et à adopter un style de vie qui limite nos libertés. Il ne faudrait plus voyager, ne plus prendre voiture. On entend même de ne plus faire d’enfants.

Selon lui, les solutions environnementales viendront de l’entreprise privée. À ses yeux, taxer le carbone représente un frein pour l’économie.

Il ajoute que le Québec doit acheter le pétrole canadien et accepter le passage d’un pipe-line.

Il n’a pas foi dans le développement d’une industrie pétrolière gaspésienne, dont la viabilité n’a pas été démontrée .

Aussi, il juge les mesures de protection des baleines noires trop fortes.

Par ailleurs, il appuie son chef quand il s’oppose aux quotas pour la production laitière. Il faut les éliminer pour que les contribuables aient plus d’argent dans leurs poches , souligne-t-il.

M. Hébert se retrouvera sur la ligne de départ accompagné de Diane Lebouthillier, la députée libérale sortante, de même que le candidat du Bloc Québécois, Guy Bernatchez.

Avec les informations de Félix Morrissette Beaulieu