Inondations : des vents forts font craindre le pire sur les îles de Toronto

Environ 200 résidents des îles sont vulnérables , selon la Ville.

La semaine dernière, des vents forts avaient causé des inondations importantes par endroits, les sacs de sable entourant le secteur résidentiel des îles n'ayant pas suffi à retenir les vagues.

Le conseiller municipal local Joe Cressy indique que 9000 sacs de sable supplémentaires doivent être livrés sur les îles, mercredi, pour renforcer les défenses contre les inondations.

Contrairement aux inondations de 2017 lorsqu'on avait dû fermer les îles [au public], on va s'assurer cette fois-ci qu'elles demeurent ouvertes et sécuritaires. Joe Cressy, conseiller municipal

Le conseiller municipal de Spadina-Fort York, Joe Cressy, qui représente aussi les résidents des îles de Toronto. Photo : Radio-Canada

Pas moins de 15 000 sacs ont déjà été empilés, dit le conseiller Cressy, le long des berges et autour de résidences.

La Ville utilise aussi 30 pompes dont une dizaine qui sont enfouies pour rediriger l'eau qui s'infiltre vers le lac Ontario.

Les autorités s'attendent à ce que le niveau du lac continue de monter pendant encore 7 à 10 jours, avant de redescendre.

À lire aussi : Inondations : les résidents des îles de Toronto sont inquiets

Le personnel supplémentaire déployé par la Ville pour prévenir les inondations et la location de pompes coûtent environ 100 000 $ par semaine à la Ville.

Le directeur municipal des parcs du secteur riverain, James Dann, affirme que Toronto est mieux préparée qu'en 2017, grâce notamment aux pompes souterraines qui ont été installées dans les endroits les plus bas. Il ajoute toutefois que les berges des îles ont été affaiblies depuis par l'érosion, notamment, ce qui les rend plus vulnérables.

La Ville compte sur les bons vieux sacs de sable pour empêcher que certaines rues comme celle-ci ne deviennent impraticables. Photo : Radio-Canada / Charlotte-May Mondoux-Fournier

Le conseiller Cressy souligne que Toronto doit trouver des solutions à plus long terme contre les changements climatiques et les inondations de plus en plus fréquentes.

Les recommandations d'un rapport commandé à ce sujet par la Ville et l'Office de protection de la nature de Toronto après les inondations de 2017 sont attendues le 21 juin.