Mort de l'auteur-compositeur canadien de musique country Ralph Murphy

Le musicien d'origine britannique, qui a également été producteur pour le groupe rock canadien April Wine, avait récemment été hospitalisé après avoir souffert de nombreux problèmes de santé, a expliqué son ami de longue date Todd Brabec. Il est mort entouré de ses deux enfants et de sa femme.

Ralph Murphy n'était pas nécessairement connu de la plupart des amateurs de musique country, car il œuvrait en coulisses. Il était pourtant une figure importante de cette musique.

Élevé en Ontario, Ralph Murphy a commencé à jouer sérieusement de la musique alors qu'il était adolescent, avant de retourner à Liverpool au milieu des années 1960 et de s'installer à New York quelques années plus tard.

Auteur de succès du groupe April Wine

Ses premières compositions incluent le succès de la chanteuse country américaine Jeannie C. Riley, Good Enough to Be Your Wife.

Le chanteur du groupe April Wine, Myles Goodwyn, a raconté sur Facebook que la formation doit à Ralph Murphy certains de ses premiers succès, notamment la reprise de You Could Have Been a Lady, de Hot Chocolate, de même que la chanson Bad Side of The Moon.

Ralph Murphy a été intronisé au Panthéon de la musique country canadienne en 2012.

En avril dernier, il a assisté aux prix de la SOCAN à Toronto, où il a reçu un prix spécial pour ses réalisations et ses contributions à la scène musicale.