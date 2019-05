Sophie Bouffard nommée rectrice de l'Université de Saint-Boniface

Depuis 2016, Mme Bouffard occupait les fonctions de rectrice et vice-chancelière à l’Université de Sudbury.

Elle succédera à Gabor Csepregi dont le départ est annoncé pour la fin de juin. Il était en poste depuis le mois d'avril 2014.

Le vice-recteur à l’enseignement et la recherche, Peter Dorrington, assurera l’intérim durant le mois de juillet.

Sophie Bouffard sera la deuxième rectrice de l’histoire de l’USB et la 45e personne à occuper le poste.

« Ses aptitudes analytiques, son empathie et son style de leadership engagé et enthousiaste permettront à la nouvelle rectrice de bien mener notre établissement dans ses orientations stratégiques et sa vision pour l’avenir », écrit dans un communiqué la présidente du Bureau des gouverneurs, Micheline Lafond.

Elle ajoute que « son expérience dans les communautés de l’Ouest canadien et en Ontario enrichit son profil impressionnant, qui cadre parfaitement avec le contexte linguistique minoritaire francophone du Manitoba ».

Sophie Bouffard a obtenu un doctorat en musicologie de l’Université de Regina et une maîtrise en musique de l’Université Laval.

Elle a occupé de nombreux postes à l’Université de Regina, notamment ceux de directrice du Conservatory of Performing Arts, directrice adjointe du Centre for Continuing Education, directrice du Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire, ainsi que directrice principale fondatrice de La Cité universitaire francophone.

Chanteuse soprano d’opéra de profession, elle a réalisé de nombreuses performances au Canada et à l’échelle internationale. Sophie Bouffard se spécialise dans la création de musique nouvelle.