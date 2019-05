Le match d'ouverture à domicile des Tyrans de Gatineau encore repoussé

Les Tyrans espèrent maintenant jouer le premier match à la maison le samedi 15 juin ou le mercredi 19 juin. C'est dur sur les boys parce qu'il y a une gang qui travaille quand même. Pour eux ce n’est pas évident. Pour ce qui est de l'équipe, je ne pense pas que c'est un si gros défi que ça parce qu'on est tout le temps ensemble , raconte l'entraîneur Mathieu Joly.

Le défi sera toutefois de taille au cours des prochaines semaines. D'ici son match d'ouverture local, l'équipe pourrait avoir joué plus de 15 matchs sur les terrains adverses. Les joueurs reconnaissent qu'ils ont hâte de jouer près de chez eux.

C'est surtout [de faire] la route. C'est vraiment tough. Tu ne bouges pas, donc tu arrives au match et tu n'es pas nécessairement chaud. Je préfère jouer chez moi que d'être dans le bus pendant 3-4 heures , mentionne la recrue Vincent Picard.

Les joueurs des Tyrans en action pendant un entraînement Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Malgré un début de saison difficile, les Tyrans ont trouvé le moyen de maintenir une fiche de ,500. Ils comptent deux victoires et trois défaites, mais mènent une autre rencontre suspendue par la pluie 7 à 1. Conserver une fiche avec autant de victoires que de défaites sera le défi d'ici la mi-juin.

Je peux dire que pour les premiers matchs, l'équipe se cherchait un peu. Les vétérans de cette année vont devoir monter leur jeu d'un cran. Il faut amener les nouvelles recrues à notre niveau. On a une équipe qui est capable de jouer à la balle, alors je ne m'inquiète pas trop , souligne Rémi Patry qui connaît un début de saison du tonnerre.

L'arrêt-court frappe pour ,462 avec six coups sûrs et deux points produits. Il a aussi volé deux buts.

J'étais stressé lors des deux premiers matchs, mais j'ai décidé d'être plus relax. Je vais essayer de garder le rythme pour le reste de la saison, même si frapper pour ,500 c'est un peu inimaginable. Rémi Patry, arrêt-court

Une équipe plus équilibrée

Malgré le défi du début de saison, l'entraîneur des Tyrans est en pleine confiance. Selon Mathieu Joly, l'équipe est plus équilibrée que l'an dernier et peut aspirer à de grandes choses en séries.

On a une équipe qui est bien balancée. [Nous avons] de bons lanceurs et nous sommes bons en défensive. Je ne pense pas qu'on a de grosses faiblesses. L'équipe peut surprendre et bien compétitionner toute la saison , dit Joly, qui pourra compter sur plusieurs joueurs de l'Académie ABC pour les séries cette saison.

L'an dernier nous n'avions eu qu'un joueur en renfort pour les séries et c'était un lanceur. Cette saison, Xavier Morrissette, Félix Robertson, Robin Villeneuve et Yannick Paradis viendront nous prêter main-forte notamment. Mathieu Joly, entraîneur-chef des Tyrans

Les Tyrans pourront surtout compter sur des lanceurs très solides. Ils sont vraiment bons! En même temps, on est bon en défensive et on se débrouille bien au bâton. Les gars peuvent amener une bonne frappe. Je crois qu'on fort partout, mais c'est avec les lanceurs qu'on va se démarquer le plus , croit Vincent Picard, lui-même un lanceur.

Un joueur des Tyrans attend le lancer de son coéquipier pendant un entraînement Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L'organisation avait surpris plusieurs personnes l'an dernier en terminant parmi les cinq meilleures équipes de la LBJEQ au classement. L'entraîneur lui n'était pas surpris. Il se fixe sensiblement les mêmes objectifs cette année.

On essaie d'être agressifs. Ç’a fonctionné déjà à certaines reprises, d'autres fois non. On a des coureurs qui sont capables de voler des buts et des joueurs qui peuvent faire le travail au bâton. On a une équipe qui est capable de suivre la cadence que je veux imposer , assure Joly.

Peu importe la position au classement, les Tyrans voudront surtout aller plus loin en séries en 2019. Ils misent aussi sur les Championnats canadiens, qui auront lieu à Gatineau en août et pour lesquels ils sont déjà qualifiés d'office.