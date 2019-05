En proie à des « problèmes personnels », Kit Harington entre en centre de santé

Un représentant de l’acteur a dit mardi que l’acteur britannique profitait de la pause suivant la fin du Trône de fer pour passer du temps dans cet établissement. Aucun autre détail n’a été divulgué.

Kit Harington incarnait Jon Snow, un des personnages principaux de la populaire série de HBO qui a pris fin ce mois-ci après huit saisons.

Un documentaire paru dimanche, intitulé The Last Watch, a d’ailleurs suggéré que l’acteur avait vécu un certain stress relié à la finale de la série. Kit Harington a versé des larmes en apprenant devant toute l’équipe ce que son personnage ferait au dernier épisode.

La détresse de Kit Harington

Dans une entrevue avec Variety, il avait dit qu’il avait cherché du soutien psychologique après avoir appris le destin de Jon Snow.

C’était le moment où j’ai commencé la thérapie et que j’ai commencé à parler aux gens , a-t-il dit. Je m’étais senti vraiment en danger, je ne parlais à personne.

L’acteur a aussi abordé en entrevue le moment où il est devenu le centre d’attention de la série à succès, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour lui.

Ma période la plus sombre était quand la série a semblé se centrer sur Jon Snow, qui est mort puis revenu à la vie. Je n’ai vraiment pas aimé que toute l’attention de la série lui revienne. Quand tu deviens l'objet d’un tel suspense, et qu’une série est à son apogée, l’attention sur toi est franchement terrifiante.

Ce n’était pas un très bon moment dans ma vie. Kit Harington, acteur

Je me disais que j’aurais dû me sentir comme la personne la plus chanceuse du monde, alors qu’en fait je me sentais si vulnérable. Je me sentais assez instable, comme beaucoup de gens dans leur vingtaine.

Dans une entrevue accordée à Esquire, l’acteur a aussi raconté s’être d’abord senti bien en filmant ses dernières scènes, puis s’être mis à hyperventiler. Et quand on a crié « Wrap! (bouclé) », il s’est effondré.

C’était une avalanche de soulagement et de deuil de savoir que je ne referais plus jamais cela.

Il pleurait lorsqu'on lui a enlevé son costume, et il a eu le sentiment de se faire retirer la peau.