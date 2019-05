Choix du commissaire aux langues officielles : réactions partagées à la relance du processus

Le premier ministre Blaine Higgs a annoncé, mardi, que le processus de sélection entamé avant les élections de septembre est annulé et qu'un autre sera bientôt lancé. Le faible nombre de candidatures justifie cette décision, selon M. Higgs.

Le juriste spécialiste des droits linguistiques Michel Doucet se demande si le premier ministre a outrepassé son autorité.

La Loi sur les langues officielles ne prévoit pas que le premier ministre puisse agir ainsi. Le processus suivait son train. Il y a eu des entrevues. J’ai été informé que certaines personnes ont passé des entrevues. Le comité n’a même pas fait de rapport au premier ministre. Donc le comité ne lui a pas dit dans ce cas-ci qu’il n’y avait pas suffisamment de candidats. Il a tiré cette conclusion de lui-même. Il n’a pas consulté les chefs des autres partis. Il décide tout simplement de son propre bon vouloir de mettre fin au travail d’un comité indépendant de l’Assemblée législative. Ça, c’est certainement inquiétant pour ceux qui s’intéressent aux langues officielles au Nouveau-Brunswick , affirme Michel Doucet.

Le processus de sélection du commissaire aux langues officielles est en train d'être politisé, selon le juriste Michel Doucet. Photo : Radio-Canada

Blaine Higgs semble aussi vouloir élargir le mandat du commissaire pour inclure la question du bilinguisme chez les élèves. Michel Doucet craint que cela mène à des modifications de la Loi sur les langues officielles.

La Loi sur l’éducation ne fait pas partie du mandat du commissaire aux langues officielles. Donc il faudra, si on veut lui donner ce mandat, modifier la Loi sur les langues officielles. Donc on est en train de rouvrir la loi. Est-ce qu’on va apporter d’autres modifications? , s’interroge Michel Doucet.

Pas d'inquiétude à la SANB

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Robert Melanson, dit qu’il a parlé au chef de Cabinet de Blaine Higgs, Louis Léger, et que ce dernier l’a rassuré.

On m’a rassuré en me disant qu’ils ne voulaient pas changer le mandat du commissaire, qu’ils ne voulaient pas toucher au mandat, qu’ils voulaient ajouter quelque chose à ce mandat , affirme M. Melanson.

Robert Melanson rappelle que la commissaire Katherine d’Entremont avait enquêté sur l’examen d’admission à la profession d'infirmière. Il croit que le prochain commissaire peut tout autant enquêter sur les causes du faible taux de bilinguisme noté chez les jeunes.

Le bureau a fait une enquête et je crois qu’ils veulent faire une enquête à savoir pourquoi on n’arrive pas du côté anglophone à plus de 10 % [d’élèves] bilingues quand ils sortent des écoles élémentaires anglophones. Je crois que ça peut aussi être un rôle du commissaire. On l’a vu dans le dossier des infirmières. Alors moi, je ne crois pas que c’est une tentative du gouvernement de vouloir donner le rôle au commissaire de s’ingérer dans les affaires d’éducation , estime Robert Melanson.

« Je donne la chance au coureur, mais si à un moment donné on voit qu’ils essaient de changer le mandat ou qu’ils contreviennent à la loi, on réagira en conséquence à ce moment-là », explique le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Robert Melanson (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Ajouter une responsabilité au commissariat aux langues officielles serait un bon signe, selon lui.

Moi je trouve que c’est de bon augure parce que si on ajoute une tâche supplémentaire, c’est-à-dire qu’on voit la nécessité d’avoir un commissariat actif , conclut le président de la SANB.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie et du Réveil Nouveau-Brunswick