Libérations sous caution : la Cour enjoint l'Alberta à respecter les délais

Ces problèmes « sont récurrents depuis plus de 18 mois, et il n’y a toujours aucune solution en vue », indique la décision de la Cour d’appel de l’Alberta. « C’est au gouvernement d’en trouver une et de la mettre en oeuvre ».

Telle est la conclusion qu’a tirée le plus haut tribunal de la province, mardi, alors qu’elle statuait sur le cas de Ryan Reilly.

Relance des poursuites

Arrêté en avril 2017 pour une affaire de voie de faits graves et de séquestration, Ryan Reilly avait été détenu dans une cellule spartiate pendant 36 heures avant de pouvoir avoir une audience de libération sous caution. Une incarcération préventive qui dépasse le délai de 24 heures prévu dans le Code criminel du Canada.

Un an plus tard, la juge Renée Cochard avait suspendu les accusations à son endroit en raison de cette violation de ses droits constitutionnels et il a été libéré.

La Couronne a décidé de porter en appel la suspension des accusations contre Ryan Reilly, dont la cause a été entendue au début du mois d’avril.

« La suspension de ces accusations était exagérée », a finalement tranché la Cour d’appel de l’Alberta mardi en ordonnant la tenue d’un nouveau procès.



La Cour rejette les excuses

La Couronne a rappelé au tribunal le défi que représente l’obtention de fonds gouvernementaux additionnels pour financer la justice et réduire les délais de certaines procédures.

« Le manque d’argent n’est pas une excuse », a rétorqué la Cour d’appel de l’Alberta. « Si le gouvernement ne prend pas rapidement les devants pour régler ce problème, cette question se retrouvera inévitablement devant les tribunaux à nouveau », a-t-elle prévenu.

En note de bas de page, la cour a suggéré un début de solution qui n’est pas sans pointer les atteintes à la dignité que subissent les personnes inculpées pendant leur détention préventive.

« On pourrait inviter le chef de la police, ses adjoints et tous les membres la commission de police à passer une nuit sur le sol en béton de leur garage, sans tapis, sans matelas, ni oreillers ou couverture, et laisser l’éclairage allumé aussi intensément que possible », peut-on lire.

Le ministre de la Justice de l’Alberta, Doug Schweitzer, a affirmé qu’il se pencherait sur ce dossier.

« Nous nous engageons à fournir les outils et les ressources nécessaires pour que notre système de justice pénale soit plus efficace », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Il a également souligné l’engagement du gouvernement à investir 10 millions de dollars pour embaucher 50 procureurs de la Couronne ainsi que du personnel de soutien.