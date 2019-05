Affaire libyenne : SNC-Lavalin subira un procès

La firme d'ingénierie québécoise SNC-Lavalin subira un procès concernant des activités passées en Libye. Elle fait face à des accusations de fraude et de corruption.

Le juge Leblond de la Cour du Québec a rendu sa décision en matinée, lors d’une audience au palais de justice de Montréal. Il a statué que la Couronne dispose de suffisamment de preuves pour justifier un procès. La multinationale canadienne a jusqu'au 7 juin pour faire savoir si elle préfère avoir un procès devnat jury ou juge seul.

SNC-Lavalin est accusée d’avoir versé 47,7 millions de dollars en pots-de-vin au régime libyen entre 2001 et 2011.

L’enquête préliminaire dans le procès criminel de SNC-Lavalin a commencé le 29 octobre 2018.

La première personne à témoigner était le policier de la GRC Paul Vincelette de la Boissière qui, de 2012 à 2016, a coordonné la preuve dans une enquête. Il a étalé en cour l'ensemble des documents qui constituent la preuve.

Le deuxième témoin était Riadh Ben Aïssa, un ancien cadre de SNC-Lavalin. Au total, 12 témoins ont été entendus.

L'enquête préliminaire sur les accusations criminelles qui pèsent sur SNC-Lavalin a pris fin le 1er avril dernier et le juge Leblond a réservé sa décision, laquelle a été rendue publique ce matin.

Le tribunal avait alors émis une interdiction de publication dans ce dossier; il est donc impossible de faire part de la preuve en question.

Accord de réparation refusé

La direction de SNC-Lavalin a tenté d’obtenir un accord de poursuite suspendue plutôt que d’être traduite en procès.

La procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, a refusé à l’automne 2018 d'infirmer la décision de la directrice des poursuites pénales, qui s’opposait à toute négociation d’un tel accord.

Cette affaire est vite devenue un boulet pour le gouvernement Trudeau, accusé par Mme Wilson-Raybould d’avoir fait pression sur elle dans ce dossier, ce qu'il a nié.

Le premier ministre Justin Trudeau a maintes fois soutenu qu’un procès contre SNC-Lavalin fragiliserait l’entreprise et que des pertes emplois sont à craindre.

Bien qu'elle ait clamé son innocence, l'entreprise s'est préparée l'automne dernier en vue d'une longue bataille judiciaire, car elle s'expose à de graves conséquences si jamais elle devait être reconnue coupable : elle pourrait ne plus pouvoir soumissionner sur les appels d'offres fédéraux pendant dix ans.

Le PDG de SNC-Lavalin, Neil Bruce, a déclaré le 22 février dernier que l’entreprise comptait « se défendre avec vigueur » des accusations qui pèsent contre elle.

De plus, il a affirmé que la direction de la firme était très irritée des allégations selon lesquelles elle a agi de manière inappropriée auprès du gouvernement Trudeau.

La firme d'ingénierie, qui souhaite avoir droit à un accord de réparation, s’est tournée vers la Cour d'appel fédérale le 5 avril dernier dans le but d’échapper à un procès pour corruption.

Elle a fait valoir les témoignages devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes pour étoffer sa cause et parvenir à une entente. La compagnie a indiqué que ces témoignages ont révélé des « faits troublants ».