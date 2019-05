Une nageuse canadienne s'attaque au marathon aquatique autour de l'île de Manhattan

Jessi Harewicz a déjà traversé à la nage la Manche et la Manche de Catalina dans le cadre d'un trio de marathons aquatiques. La Britanno-Colombienne s'apprête maintenant à compléter ce qui a été baptisé « La Triple couronne de la nage en eau libre », en s'attaquant, le 1er juin, au marathon autour de l'île de Manhattan, aux États-Unis.

« Je crois que cette nage va être plus difficile pour moi », raconte Jessi Harewicz. Elle dit qu’elle aura à nager à travers les ordures et la pollution des eaux qui entourent l’île new-yorkaise.

« Il y a beaucoup de bruit qui va provenir de la ville, et elle sera des deux côtés de moi pendant la majorité de ma nage », dit-elle.

La section Gotham du défi exige de nager dans trois des rivières qui entourent le quartier le plus peuplé de New York, soit les rivières Hudson, Harlem et East River.

Selon la force du courant, explique Jessi Harewick, ces 42 kilomètres de nage pourront lui prendre entre huit et douze heures.

« Je pense que pour n’importe quelle grosse nage, n’importe qui serait nerveux. Si vous n’êtes pas apeuré, il y a quelque chose qui cloche, parce que vous ne voulez pas être trop confiant », estime-t-elle.

« Votre corps peut commencer à s’effondrer. Mentalement, vous pouvez aussi vous effondrer ».

Un nouveau défi

Jessi Harewicz a passé la journée de lundi dans les eaux au large de la plage Jericho, à Vancouver, pour s’entraîner en vue du troisième acte de son défi. Si elle le relève, elle sera la troisième Canadienne à réussir cet exploit.

Elle prend des pilules pour lutter contre le mal de mer. Elle se prépare également mentalement affronter la « bouche de sel », où l'eau de mer agit comme du papier sablé dans la bouche et crée des plaies.

Mme Harewicz reconnaît que les conditions de nage à Vancouver et à New York sont bien différentes.

« Ici, nous devons faire face à des algues et du bois flottant, alors que là-bas, je devrai faire face à des déchets », dit-elle.