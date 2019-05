L’organisme Cultures à partager menacé par le poids de ses propres livres

Un rapport commandé par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay indique que le vieil édifice situé au 216 rue des Oblats à Chicoutimi a un sérieux problème de capacité de charge au niveau de la dalle de béton du plancher au premier étage, là où sont entassés les volumes.

L'organisme a bien tenté de réduire les risques, mais malgré ces efforts, il doit maintenant trouver de nouveaux locaux d’ici le 30 juin.

L'édifice qui abrite l'organisme Cultures à partager à Saguenay. Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce que Cultures à partager? L’organisme a été fondé par l’ex-député péquiste de Chicoutimi, Jeanne Blackburn, en 1998, après une visite à Madagascar où elle avait constaté le manque de livres dans les écoles. Depuis, Cultures à partager amasse des livres et les distribue principalement aux écoliers des pays francophones d’Afrique et d’Haïti.

En plus du coût du déménagement qu’il faudra assumer, Cultures à partager doit faire face à un autre défi de taille : trouver un local adapté aux besoins. Les locaux actuels lui coûtent environ 2000 $ par mois. Jusqu’à maintenant, les recherches n’ont pas été concluantes. Il n’y a rien à ce prix sur le marché et la commission scolaire ainsi que la Ville de Saguenay n’ont rien de disponible.

Une consigne là pour rester

La présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné, est déçue.

C'est malheureux, parce qu'on a toujours été des proches aidants pour Cultures à partager, mais on va continuer, explique Mme Gagné. On essaie ensemble de trouver des pistes de solution, mais il reste que la directive est là et elle est là pour rester. On ne peut pas faire autrement, question de sécurité.

La commission scolaire profite des services de Cultures à partager, qui accueille des étudiants en intégration à l'emploi depuis des années. Quant à la Ville de Saguenay, elle y expédie les livres retirés des tablettes des bibliothèques municipales.

Les autres points de service en santé

Si les activités de Cultures à partager à Saguenay sont en péril, l'organisme lui-même se porte plutôt bien. Les points de service de Boucherville et de Rimouski ne font pas face aux mêmes problèmes. Ils réussissent à financer l'essentiel de leurs activités avec le recyclage du papier et la vente de livres. À Saguenay, les prochaines semaines seront cruciales.

D'après le reportage de Denis Lapierre