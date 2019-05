Augmentation des droits de scolarité à l'Université de Saint-Boniface

« C’est un budget équilibré », lance le recteur de l’USB, Gabor Csepregi, quelques minutes après la rencontre.

« En dépit des difficultés, nous avons réussi à équilibrer le budget, à apporter un certain nombre d’améliorations, à soutenir les nouveaux programmes collégiaux, à soutenir la recherche et à accorder une grande importance au recrutement des étudiants », dit-il.

Les établissements postsecondaires de la province doivent composer avec 1 % de moins de subventions de la part du gouvernement provincial. Le recteur précise qu’un gel des subventions fédérales de base a également compliqué le travail de l’administration de l’USB.

Les étudiants de l’Université de Saint-Boniface devront combler ce manque à gagner pour une deuxième année consécutive. Les droits de scolarité pour les étudiants universitaires augmenteront de 3,75 % l’an prochain.

Cette hausse fait suite à une augmentation de 6,6 %, l’an dernier.

Les étudiants des programmes collégiaux verront aussi leurs droits de scolarité augmenter de 250 $ pour un programme complet. Le recteur de l’USB dit que cela représente une augmentation approximative de 5,5 % ou 6 %.

« Nous avons suivi les augmentations des autres établissements de la province », explique Gabor Csepregi

Plus tôt ce mois-ci, l’Université de Winnipeg et l’Université du Manitoba ont annoncé une augmentation de 3,7 % et de 3,75 %, respectivement, de leurs droits de scolarité.

Le recteur de l’USB précise que le budget de fonctionnement totalise 30 millions de dollars tandis que le budget d’immobilisation se chiffre à 1,7 million de dollars.

« Il faut aussi souligner qu’un certain nombre de projets d’immobilisation vont être mis de l’avant, notamment le centre d’apprentissage et de garde d’enfants. […] On va aussi rénover certains secteurs de l’Université comme la bibliothèque, la résidence des étudiants et le registrariat », affirme ce dernier.

Il note aussi que 80 % du budget est réservé aux salaires, ce qui est considéré comme « normal » comparativement aux autres établissements postsecondaires de la province.