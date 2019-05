Reprise des recherches pour retrouver Monique Langlois

La population est invitée à s'y présenter pour donner de l'information sur une femme disparue le 28 juin 2014.

Selon la Sûreté du Québec, Monique Langlois portait une veste noire, un chandail blanc et des pantalons verts au moment de sa disparition. Photo : Gracieuseté/Sûreté du Québec

Il s'agit de Monique Langlois, elle avait 74 ans au moment de sa disparition.

Les policiers se trouveront dès 9h00 à l'entrée du camping Rotary. C'est l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois.

« On parle d'une dame de 1,52 mètre, donc 5 pieds, 57 kilos, 125 livres environ. Elle a les cheveux brun roux et les yeux bruns. De nombreuses recherches et vérifications ont été faites depuis sa disparition pour tenter de la retrouver, sans succès jusqu'à maintenant », décrit Christine Coulombe, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Elle précise que même des détails qui peuvent sembler anodins peuvent être très utiles pour l'enquête. L'information peut aussi être transmise à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.