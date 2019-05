Véronique Cloutier annonce le retour de La fureur en 2020

L’engouement pour l’émission spéciale La fureur spéciale 20 ans diffusée le 5 janvier dernier aurait été une motivation, selon l’animatrice.

Vous étiez 1 900 000 à nous regarder en janvier dernier, la vidéo démontre un peu votre enthousiasme sur les réseaux sociaux ce jour-là… et 5 mois plus tard, on m’en parle encore!

Véronique Cloutier