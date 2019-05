Chauffer une maison pour 8 $ par mois

C'est un projet de fin de baccalauréat pour les étudiants de l'Université. La maison servira à l'organisme Habitat pour l'humanité.

Dans un premier temps, on a fabriqué les murs intérieurs et extérieurs. Dans un deuxième temps, on va s'occuper du mobilier intégré; les armoires de cuisine et les vanités de salle de bain. Ce qu'il faut savoir avec la construction des murs, c'est que c'est une construction à double ossature. Ce sont deux murs qui sont séparés qui font écran avec l'extérieur. C'est dans ces murs que l'isolation sera disposée , explique l'enseignant au Centre de formation professionnelle 24-Juin, Patrick Langlois.

Selon les estimations des étudiants, il n'en coûterait que 8 $ de chauffage par mois, soit 90 % de moins qu'une maison traditionnelle. Le premier facteur, c'est l'épaisseur des murs. On ajoute plus ou moins 16 pouces d'isolant ce qui procure un très haut rendement d'isolation. On a aussi une très grande fenestration au sud. On se sert donc de l'énergie solaire passive. Il y a une dalle de béton qui vient capter cette chaleur pour la rediffuser plus tard. C'est comme une masse thermique qu'on met en place. Ces éléments réunis font en sorte que la maison devient très efficace au niveau de la rétention et de la diffusion de chaleur , ajoute M. Langlois.

La maison sera construite près du Cégep de Sherbrooke.