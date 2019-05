Déshabillé, drogué : un témoignage accablant contre l'ancien asile de Penetanguishene

Avertissement : le contenu de cet article pourrait choquer certains internautes

Le juge Paul Perell de la Cour supérieure de l'Ontario avait accepté en 2017 un recours contre l'ancien asile pour des traitements psychiatriques qu'il avait comparés à des actes de torture .

Outre la province, les médecins Gary Maier et Elliott Barker y sont nommés.

Le recours avait été initié au nom de Danny Joanisse en l'an 2000 avant que d'autres anciens pensionnaires d'Oak Ridge se joignent à la longue liste de plaignants.

Le dernier témoin à se faire entendre dans ce procès qui a débuté à la fin avril s'est présenté à la barre, mardi. R. D., qui ne veut pas être identifié, a été interné à Oak Ridge à trois reprises dans les années 1970, après avoir allumé des incendies dans le sud-ouest de l'Ontario.

Des méthodes révoltantes

J'étais alcoolique , dit-il, en expliquant qu'il s'en prenait en particulier à des établissements qui vendaient de l'alcool comme les restaurants et les hôtels de Ste. Catharines et de Guelph, notamment.

L'homme de 66 ans précise qu'il savait qu'il ne se sentait pas bien après une enfance passée en grande partie dans des foyers d'accueil.

Je croyais que je devenais fou et je cherchais de l'aide , poursuit-il en expliquant qu'il était entré de son plein gré à l'Hôpital de Goderich, où il avait été médicamenté pendant quelques jours avant d'être transféré à l'asile de Penetanguishene.

Oak Ridge était à l'époque une institution destinée en particulier aux criminels dangereux comme les assassins et les violeurs.

R. D. ajoute que son premier séjour à Oak Ridge a été court, mais brutal. J'étais encore sous l'effet des drogues de l'Hôpital de Goderich et je criais sans arrêt aux gardes pour qu'ils me laissent aller fumer à l'extérieur , raconte-t-il.

Il souligne qu'on l'avait attaché à genoux dans la position de la dinde comme on disait dans le jargon avec une chaîne dans le dos reliée du ceinturon aux chevilles également menottées. Les gardes me disaient de me la boucler, dit-il, en me répétant qu'ils étaient des aides-soignants et non des gardiens de prison.

Le Dr Gary Maier est l'un des deux anciens psychiatres de l'asile Oak Ridge poursuivis dans cette affaire. (Archives) Photo : Radio-Canada

R. D. soutient qu'il avait toutefois l'impression d'être en prison. L'ambiance n'avait rien à voir avec celle de l'Hôpital de Goderich où les infirmières battaient votre oreiller pour le rendre plus moelleux , raconte-t-il.

Il ajoute que les aides-soignants le frappaient ou l'étouffaient pour lui faire perdre conscience afin de le faire taire ou de le punir. Son premier séjour n'a duré qu'un mois. Il avait été relâché dans la communauté après avoir reçu un diagnostic de trouble de la personnalité.

Des pensionnaires d'Oak Ridge étaient déshabillés et confinés à plusieurs dans la « capsule » durant des jours. Photo : Radio-Canada

Le sexagénaire précise que ses deux autres séjours à Oak Ridge allaient être beaucoup plus pénibles. Il affirme par exemple qu'il y a été enfermé et menotté nu dans ce qu'on appelait à l'époque une capsule.

Il s'agissait d'un cachot insonorisé en forme de dôme dans lequel les lumières restaient allumées et la température était contrôlée.

Ses parois étaient munies de pailles pour qu'ils puissent se substanter. Les patients y étaient nus et surveillés par caméra. La cellule était dépourvue de matelas ou de couverture.

Les parois de la « capsule » possédaient des trous dans lesquels étaient insérées des pailles pour permettre aux détenus de se nourrir en liquides seulement. Photo : Radio-Canada

Un autre traitement consistait à enfermer cinq ou six malades aux comportements antagonistes dans un solarium, où ils étaient attachés ensemble, nus, durant 14 jours, sans droit de sortie et avec une toilette de camping pour seul mobilier. L'odeur pestilentielle était insupportable , se souvient-il.

Le Dr Maier pensait que nous étions fous, parce que nous n'arrivions pas à communiquer. Il voulait nous casser pour mieux nous reconstruire, nous forcer à nous haïr entre nous pour extérioriser notre folie dans le but de nous guérir. R. D., plaignant

Si R. D. a connu le supplice de la capsule ou du solarium, il n'a toutefois pas fait l'expérience des traitements controversés au LSD comme d'autres pensionnaires. Il ajoute néanmoins que le Dr Maier l'a drogué avec de puissants antipsychotiques et qu'il était privé de sommeil.

Le Dr Maier pensait qu'il avait un remède pour tous nos problèmes, affirme-t-il, mais ses injections me donnaient des hallucinations. Je sentais que j'avais des fourmis sous la peau, je voyais des monstres dans ma cellule matelassée.

D'autres anciens patients ont fait état de traitements semblables depuis le début du procès, en montrant du doigt un autre médecin, le Dr Elliott Barker.

La nature a repris ses droits sur l'ancien site de l'institut Oak Ridge. Photo : Radio-Canada

R. D. affirme que la thérapie du solarium a été abandonnée après des plaintes du personnel qui évoquaient des raisons sanitaires et sécuritaires. Il décrit le Dr Maier comme un homme narcissique qui se croyait plus intelligent que les autres . À la suite de pressions du personnel, il a été forcé de quitter l'institution , se souvient-il.

Le contre-interrogatoire

La province et la défense des deux psychiatres affirment que les traitements qui étaient utilisés à Oak Ridge étaient conventionnels compte tenu de la médecine psychiatrique de l'époque.

Les avocats des deux psychiatres ajoutent que leurs clients n'ont rien commis d'illégal et que les pensionnaires se soumettaient de façon volontaire à leurs traitements. R. D. a néanmoins répliqué à ce sujet qu'ils n'avaient pas le choix de s'y soumettre, parce qu'on les menaçait de prolonger leur séjour à Oak Ridge.

L'avocate des deux médecins, Meghan Bridges, a en outre tenté de montrer que R. D. ne se souvenait plus très bien des raisons pour lesquelles il y avait été envoyé et que son témoignage était contradictoire.

Vous étiez un sociopathe, un alcoolique. On a décelé une dépression et un trouble de la personnalité, vous aviez des pensées meurtrières et suicidaires. Meghan Bridges, avocate des deux psychiatres poursuivis

On ne m'a jamais révélé tous ces diagnostics , a rétorqué le plaignant qui reconnaît néanmoins qu'il s'adonnait à la mutilation. Je n'ai toutefois jamais voulu tuer ma femme ni mon beau-père , ajoute-t-il.

Me Bridges l'accuse ensuite d'avoir toujours eu peur d'aller en prison et qu'il préférait être interné à Oak Ridge. Ce n'est pas vrai, mais je croyais que je serais davantage en sécurité à l'asile , s'est-il défendu.

Le Centre de santé mentale de Penetanguishine a remplacé l'asile Oak Ridge. Photo : Radio-Canada

L'avocate de la province, Meagan Williams, a pour sa part laissé entendre que R. D. n'était plus alcoolique et que les traitements qu'il a reçus à Oak Ridge ont fait en sorte qu'il a cessé d'allumer des incendies contre la propriété après son troisième séjour.

R. D. a expliqué durant son contre-interrogatoire que les pensionnaires ne portaient jamais plainte auprès de la direction de l'établissement, parce qu'ils craignaient d'être sévèrement punis.

On ne m'a jamais soigné pour mon alcoolisme et je n'ai commencé à recevoir des traitements appropriés que lorsque j'ai été instutionnalisé dans un hôpital de London , affirme-t-il.

Il reconnaît toutefois qu'il a obtenu un emploi d'aide-soignant ou de chauffeur au sein de l'asile entre différentes thérapies, mais seulement en l'absence du Dr Maier qui séjournait dans un ashram en Inde durant de longues périodes.

R. D. soutient qu'il a aujourd'hui l'impression d'avoir été utilisé comme un cobaye pour des traitements expérimentaux en psychiatrie. Mon séjour à Oak Ridge a eu un impact indéniable sur ma vie, ma santé et mes échecs amoureux et familiaux , conclut-il.

Le juge Ed Morgan devra déterminer si de tels traitements représentent bien des actes de torture et décider le cas échéant du montant que chaque ancien patient est en droit de recevoir selon la gravité de ses séquelles.