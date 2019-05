Le Programme vacance-travail pour recruter aux Îles-de-la-Madeleine

Il y a des organismes, par exemple le PVTiste, qui offrent aux jeunes voyageurs de partout dans le monde de travailler pour payer leur aventure. Ils mettent en contact les jeunes voyageurs étrangers et les entreprises des pays d’accueil.

La coordonnatrice de la Stratégie d’attractions des personnes aux Îles-de-la-Madeleine, Nathalie Cyr, invite les entreprises de l’archipel à profiter de cette opportunité pour pourvoir des postes vacants. Elle leur suggère de publier leur offre d’emploi sur le site, comme celui PVTistes.net.

Du côté des employeurs, c'est une opportunité parce que c'est une main-d'œuvre qui est mobile, qui peut rapidement se déplacer. Nathalie Cyr, coordonnatrice, Stratégie d'attractions des personnes aux Îles-de-la-Madeleine

Chaque année, des voyageurs français viennent au pays avec un permis de travail valide d’une à deux années.

C’est le cas d’Anaïs, une jeune femme d'origine française qui a obtenu son permis de travail du programme Vacances-travail. Elle a séjourné aux Îles-de-la-Madeleine et a même décidé d'y rester. Aujourd’hui, elle compte faire une demande de résidence permanente.

Anaïs a profité du programme Vacances-travail et songe maintenant à s’installer aux îles. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier