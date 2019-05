Des acteurs de l'exploration minière constatent un ralentissement

Alors que s'ouvre le congrès Explo Abitibi de l'Association d'exploration minière du Québec (AEMQ) à Val-d'Or, plusieurs des participants font le même constat : Les opportunités d'affaires sont moins nombreuses au Québec depuis quelques mois.

Le coprésident de la firme InnovExplo, Carl Pelletier, se dit prudent actuellement. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

C'est le cas du coprésident de la firme InnovExplo, Carl Pelletier, dont l'entreprise a dû mettre à pied temporairement cinq de ses employés. C'est une période un peu incertaine. On est juste plus prudent présentement , explique-t-il.

La géophysicienne de projet pour Abitibi Géophysique, Catherine Phaneuf, a observé un ralentissement à la fin de l'année 2018 qui se poursuivrait en 2019. L'entreprise œuvre d'ailleurs de plus en plus à l'international pour assurer une entrée suffisante de revenus. Habituellement, je dirais qu'on a peut-être 10 % de nos projets à l'international puis maintenant, on est plus vers un 40 % ces temps-ci, souligne-t-elle. Avant cela, ça allait super bien, 2016-2017, c'était des super bonnes années.

Un enjeu de financement

La directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec, Valérie Fillion, explique que l'enjeu actuel est surtout la difficulté à obtenir du financement pour procéder à des travaux d'exploration minière. Le portait des entreprises d'exploration au Québec change, se modifie, il y a des acquisitions. Il y a des entreprises qui sont plus grosses qui font de l'exploration. Il y en a des plus petites qui ont beaucoup de misère à se financer aussi , mentionne-t-elle.

Pour Valérie Fillion, l'enjeu actuel est surtout la difficulté à obtenir du financement pour procéder à des travaux d'exploration minière. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Dans l'industrie, plusieurs estiment que l'essor de l'industrie de la marijuana pourrait être en partie responsable de la situation. Je ne suis pas un expert, mais ce que j'entends c'est qu'il y a beaucoup de capitaux à risque qui ont migré vers le cannabis et les bitcoins , affirme le coprésident de la firme InnovExplo, Carl Pelletier.

Toujours selon M. Pelletier, il y aurait aussi une crise de confiance envers certaines entreprises. Il y a aussi certains projets qui ont des difficultés, soit que les coûts anticipés pour la construction étaient plus élevés que prévu ou lors de l'opération, les teneurs ou onces n'étaient pas présentes. Il y a une crise de confiance qui semble se développer par rapport à certaines sociétés , commente-t-il.

Peu d'exploration?

L'exploration minérale nécessite du temps. Juste pour faire une découverte, ça peut prendre un 10 ans. On peut avoir 10 projets et un seul qui va mener à une découverte , explique M. Pelletier.