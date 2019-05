Important incendie à Sherbrooke

Les pompiers ont été appelés à se rendre sur place vers 4 h après avoir reçu plusieurs appels de citoyens voyant des flammes sortant de l'édifice.

« À notre arrivée, tout le secteur arrière du bâtiment au niveau de la toiture, c'était un embrasement généralisé. Personne n'était à l'intérieur à notre arrivée », explique le chef de division aux opérations au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Rémy Beaulieu.

Une vingtaine de pompiers ont combattu le brasier.

À 5 h 30, l'incendie était contrôlé, mais les sapeurs étaient rendus à « l'opération de déblai ». « On cherche des petits foyers d'incendie qui seraient localisés derrière certains murs. Les dommages sont très importants, surtout à la partie arrière du bâtiment », ajoute M. Beaulieu.

Pour l'instant, la cause de l'incendie n'est pas connue. « On n'écarte rien pour l'instant. Notre inspecteur vient d'arriver sur les lieux. Parallèlement avec le Service de police de Sherbrooke, on va regarder tout ça. »

Le boul. Jacques-Cartier est fermé à la circulation entre le boul. de Portland et la rue Prospect au moins jusqu'à 6 h 30.