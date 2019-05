Florence, sa voix, sa machine et Game of Thrones

CRITIQUE – Sous la salve d'applaudissements qui a balayé le Centre Bell mardi soir, Florence Welch, bien droite, pieds nus, et main sur la poitrine, a semblé vaciller sous la puissance des acclamations. Chaque tentative pour placer un mot a doublé, puis triplé la force de l'ovation, au point où la Britannique a rendu les armes et n'a plus cherché à stopper le flot d'amour.

« Merci, merci beaucoup, a-t-elle dit avec une voix rieuse qui camouflait mal des larmes de joie sur le point d’éclater. Vous savez, je suis Anglaise et c’est quelque chose avec lequel il est difficile de composer. Si quelqu’un a une bonne blague à faire, c’est le moment. »

C’est uniquement quand elle remercie les spectateurs que celle qui est la figure de proue de Florence + the Machine délaisse l’espace d’un moment cette aura de prêtresse musicale qui est sienne depuis ses débuts, mais qui n’a jamais été aussi évidente que cette année.

À l’ère des productions qui rivalisent d’ingéniosité et d’effets spéciaux afin d’accaparer l’attention des spectateurs, Florence Welch est l’une des rares artistes à offrir des concerts en aréna avec une scénographie que l’on pourrait presque qualifier de minimaliste auprès de celles de Lady Gaga, Katy Perry et autres P!nk.

On a retrouvé la splendide scène de boiseries en forme d’escaliers vue au festival Osheaga l’été dernier à laquelle se greffe, occasionnellement, le mouvement aérien de larges draperies ou l’apport d’une constellation d’étoiles sur l’écran géant arrière. C’est tout. Pas besoin de rien d’autre.

En fait, la magnifique scène et le groupe de dix musiciens et musiciennes d’une qualité et d’une cohésion exemplaires, on ne les voit même plus après dix minutes. On ne voit qu’elle. On n’entend qu’elle, sauf quand la batterie et les tambours décuplent leur puissance durant la nouvelle Moderation, une chanson parue plus tôt cette année qui s’avère redoutable en concert. Parfois, aussi, on repère la harpe. Notamment quand Florence interprète de façon épurée No Choir. Sublime.

Game of Thrones

Mais pour l’essentiel, ce n’est que la voix de contralto d’une puissance remarquable de Welch qui nous chavire. Lorsque qu’elle interprète son classique Cosmic Love, la foule l’accompagne sans se faire prier. En revanche, ces mêmes spectateurs sont cois et boivent les paroles de la chanteuse quand elle offre Jenny of Oldstones, une chanson inédite dévoilée le mois dernier dans la série télévisée Game of Thrones (Le trône de fer). Grand moment.

Si le chant de Welch est l’élément principal du succès de la Londonienne sur disque, sa contribution sur les planches est celui de son être tout entier. Bien sûr, Florence s’exprime sur scène telle une ballerine qui aurait déserté les Grands Ballets de Londres afin de s’éclater dans un concert pop. Elle saute, danse, court et virevolte, comme si son corps était en synchronisme avec les tempos des chansons.

Durant Between the Lungs, les pulsions sont l’équivalent des battements de son cœur. Pendant Hunger, on la suit à la trace sous les faisceaux de lumière. Avant Only If For A Night, elle somme les spectateurs de se lever et durant la chanson, telle une prêtresse qui s’impose devant ses fidèles, le bras droit haut levé, elle balaie l’assistance de sa main ferme.

Ce symbolisme, on l’a retrouvé dans son petit discours avant l’interprétation de Patricia, une chanson hommage à Patti Smith, la prêtresse punk.

« Quand je chante cette chanson, elle est avec nous », a noté Welch.

Cette main de fer dans un gant de velours, cette fermeté naturelle, Welch l’a démonté sans cesse. Pour Queen of Peace, elle demande aux spectateurs de se tenir les mains et de les brandir vers le ciel. Impressionnant. Pour Dog Days Are Over, elle veut cette fois que les cellulaires soient remisés afin d’être dans le moment présent. On a obtenu quelle chose comme une frénésie collective partagée. Gros délire.

Tout le monde lui obéit au doigt et à l’œil. Paul McCartney, Mick Jagger et Bruce Springsteen ont la même mainmise sur le public, mais ils ont plus de 50 ans de métier. Avec une intensité qui n’a d’égal que son engagement, Florence Welch obtient le même résultat grâce à son authenticité et à un charisme hors du commun.

Ça aussi, c’était un peu plus évident que d’ordinaire hier. La jeune artiste de 32 ans a vécu des moments difficiles récemment et elle les a évoqués.

« J’ai souffert d’anxiété au début de cette tournée. J’étais… instable? C’était difficile pour moi. Je ne savais pas si j’allais pourvoir continuer. Mais chaque soir, quand je reçois un accueil comme celui-ci, ça m’aide tellement. Mes concerts préférés, ce n’est pas quand il y a un artiste et un public. C’est quand l’artiste et le public ne font qu’un. »

Après trois présences au festival Osheaga (2012, 2015, 2018) et deux passages au Centre Bell (2016, 2019) en sept ans, Florence + the Machine a tissé un lien solide avec les Montréalais qui peut toutefois s’avérer à double tranchant.

Mardi, on le mesurait par la plus petite foule que la normale (balcons fermés aux deuxièmes et troisièmes balcons du Centre Bell) et par des punchs prévisibles, comme le sprint au parterre durant Delilah qui l’a mené plus vite que Max Domi à la console de son. De là, elle a grimpé sur la clôture avant d’aller se mêler aux spectateurs. Elle avait fait la même chose avec quelques variantes en 2016.

Cela dit, ça ne gâche pas le plaisir une seconde, surtout pas pour les gens qui ne l’avaient jamais vue. Quelques milliers, à en juger par la clameur de la foule quand Welch a posé la question à l’assistance. On a eu l’impression que ça l’a motivé encore plus, tellement elle était déchaînée en finale de What Kind of Man.

Quoiqu’il en soit, cette tournée High as Hope majorée de quelques nouveautés nous a présenté l’Anglaise en pleine possession de ses moyens dans un concert d’une heure et 50minutes où elle a survolé ses quatre albums.

Elle n’a pas fait How Big, How Blue, How Beautiful m’a fait remarquer un ami par message texte au sortir du concert. En effet. Florence Welch a désormais tellement de bonnes chansons sous la main, qu’un jour c’est peut-être Ship To Wreck ou Shake It Out, très bonnes hier, qui manqueront à l’appel. C’est le lot des artistes qui durent.