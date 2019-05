Deux Alaskiens victimes de l’écrasement d’avion lundi soir à Whitehorse

Les deux hommes étaient en route vers Anchorage en provenance de l’État du Minnesota où ils avaient pris possession samedi du Cessna 170-B datant de 1952.

L’appareil était enregistré au nom de M. Benson et les résultats préliminaires de l’enquête suggèrent que M. Babcock était aux commandes.

L'écrasement est survenu tout juste après le décollage suivant une courte escale à l'aéroport international de Whitehorse, vers 17 h 30.

Les deux occupants sont morts sur le coup.

Selon le président du chapitre yukonnais de la Canadian Owners and Pilots Association (COPA), Christoph Altherr, la communauté locale de pilotes est particulièrement touchée par la tragédie.

Il est selon lui très commun, sinon inévitable pour les pilotes américains de s’arrêter à Whitehorse en route vers l’Alaska, particulièrement en été.

C’est une communauté tissée serré particulièrement dans le Nord et même s’il ne s’agissait pas d’un pilote local, cela nous affecte tous et nous préoccupe à savoir ce qui s’est passé et si ça pourrait nous arriver.

Christoph Altherr, président COPA Yukon