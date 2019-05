Remplacement de deux ponts sur la route 17 : Hawkesbury manifeste officiellement son opposition​

En début de semaine, le conseil municipal de Hawkesbury s’est opposé formellement au projet en vertu des normes et pratiques environnementales pour les installations provinciales de transport.

Là, tout à coup, en 2019, ils nous proposent quelque chose de complètement nouveau , a lancé la mairesse Paula Assaly. C’est une « option privilégiée » par le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) pour l'aménagement du secteur qui provoque cette grogne.

À l’heure actuelle, à l’endroit où seront effectués les travaux, des bretelles circulaires donnent accès à la route de comté 17 et permettent d’en sortir dans les deux directions.

Or, dans le cadre de son projet, la province suggère de remplacer les bretelles par des intersections en forme de « T » tout en éliminant les voies d'accélération et de décélération.

Cet aménagement forcerait entre autres les automobilistes en route vers l’ouest à effectuer un arrêt complet avant de s’engager sur la voie.

Les élus sont aussi d’avis que cette conception pourrait tout particulièrement causer des maux de tête aux conducteurs de camions lourds. Les gros camions […], lorsqu’ils devront tourner vers l’ouest, est-ce [qu’ils] vont être obligés d’emprunter les deux voies pour tourner? s'est interrogée Mme Assaly.

On est très inquiets à cause de la diminution de la voie d’accélération. On est très inquiets des accidents que cela va causer.

Paula Assaly, mairesse de Hawkesbury