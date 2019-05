L'industrie touristique de Calgary adopte un modèle gagnant

Selon l’organisme, près de 8 millions de visiteurs ont découvert Calgary en 2018, provenant principalement de l'Australie, de la Chine et des États-Unis. L’industrie a généré une activité économique de plus de 2 milliards de dollars l'an dernier.

Cindy Ady, la présidente de Tourisme Calgary a expliqué qu'une baisse importante du nombre de voyages d’affaires avait incité Tourisme Calgary et Travel Alberta à diversifier l’industrie touristique de la ville depuis 2016.

« Au début de la récession, les voyages d’affaires à Calgary représentaient environ 25 % du total des voyages. Depuis, ils ont vraiment diminué et créé un vide dans l’industrie », a déclaré Cindy Ady. « Nous avons dû reconsidérer notre manière de faire et les voyages d'agrément sont devenus un moteur essentiel. »

Cindy Ady s'attend à une bonne année 2019. « Beaucoup d'événements comme la Coupe Grey cet automne ou les prix de la musique de Calgary vont attirer des gens », a-t-elle dit.

Même si le Stampede continue d’être un événement qui attire beaucoup de gens, d’autres attractions plus petites tirent aussi leur épingle du jeu. Le rafting sur la rivière Bow est notamment une activité de plus en plus courue par les touristes. Harry Daley de Lazy Day Raft Rentals reconnaît que la proximité avec les montagnes aide le tourisme de Calgary à se développer.

« Beaucoup de gens viennent ici pour les Rocheuses, mais ils découvrent que la ville a aussi beaucoup à offrir », dit-il.

Jenny Conway Fisher, la directrice de communications pour le musée Glenbow explique que le musée fait aussi des efforts pour que ceux qui visitent Calgary n'y soient pas que de passage. « Nous essayons de présenter des expositions internationales et uniques, comme dernièrement celle sur Christian Dior », explique-t-elle.

Des efforts qui semblent porter leurs fruits puisque The New York Times a nommé Calgary dans sa liste des 52 endroits à découvrir dans le monde cette année et que selon Tourisme Calgary, 28 % des Canadiens planifient visiter la métropole d'ici deux ans.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin