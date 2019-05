Deux projets pour améliorer les soins pédiatriques à Maria

La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs souhaite récolter 175 000$ pour soutenir deux projets en pédiatrie à l'hôpital de Maria dans les prochains mois. L'un pour moderniser la simulation médicale et l'autre pour implanter une unité mobile en pédiatrie pour parcourir le territoire.

C’est le rêve du docteur Antoine Robineault, chef du département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie, depuis cinq ans. Renouveler les vieux mannequins de bébés trop âgés en faisant l’acquisition d’équipement robotisé à la fine pointe de la technologie.

Ce nouveau matériel permettrait de faire des simulations médicales qui prépareraient mieux le personnel à des situations critiques et pourraient sauver des vies.

Entre infirmière, infirmier, le médecin, l’inhalothérapeute [il faut] s'assurer que l'information qu'on donne se transmette bien que tout le monde comprenne le cas et on s'est rendu compte que c'est ces compétences-là qui sont le plus importantes pour éviter des erreurs pour le patient […] les erreurs de communication en situation d'urgence , explique le médecin.

Autre projet, celui d'implanter un centre de pédiatrie sociale mobile avec des intervenants qui parcourras le territoire de Percé à Matapédia et les Plateaux. Il s'agit d'un autobus avec une cuisine comme à la maison et une autre pièce destinée aux rencontres avec des enfants vivant des problèmes et avec une référence par le Centre de santé.

Ce service de pédiatrie mobile ne vise pas à remplacer les services existants, mais à rejoindre les enfants et familles en situation de grande vulnérabilité.

C'est des familles qui souvent ne vont pas se déplacer vers un endroit qui représente l'hôpital, qui représente quelque chose qui fait peur un peu. Ça fait qu’on va aller vers eux , explique la docteure Élise Martin, pédiatre et présidente du centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud Accroche-cœur.

La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs souhaite amasser 175 000 dollars pour soutenir ces deux projets qui doivent voir le jour d'ici un an grâce à son tournoi de golf annuel qui aura lieu à Carleton-sur-Mer le 5 juillet prochain.

Avec les informations de Pierre Cotton