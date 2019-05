Des travailleuses guatémaltèques dénoncent leurs conditions de travail sur une ferme du Groupe Aquilini

La Direction générale des normes d'emploi et de sécurité du travail de la province a ordonné à la mi-mai au Groupe Aquilini, qui est propriétaire de la ferme, de payer 133 000 $ à 174 travailleurs temporaires guatémaltèques dont les salaires n'avaient pas été entièrement versés.

Cependant, les six travailleuses qui ont fait part de leurs expériences mardi affirment que les salaires non octroyés ne sont pas les seules violations vécues. Elles dénoncent également des conditions de travail qu’elles qualifient d’insécuritaires et abusives.

La partie la plus triste de nos vies

Pour Gloria Suy Hernandez, son séjour à la ferme était la partie la plus triste de sa vie .

La femme de 33 ans a quitté le Guatemala pour un contrat de six mois à la ferme Golden Eagle Berry Farms dans le but de subvenir aux besoins de sa famille. Ses trois enfants et son mari habitent au Guatemala.

Elle dit n'avoir jamais été confrontée à de telles conditions de travail dans des fermes du Guatemala.

Gloria Suy Hernandez dit que le temps passé à la ferme Golden Eagle Berry Farms est la partie « la plus triste » de la vie des travailleuses migrantes temporaires. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Elle décrit des journées de travail pouvant durer jusqu’à 14 heures d'affilée. Selon elle, la seule eau disponible aux travailleurs lorsqu’ils étaient à la ferme était celle dont ils se servaient pour arroser les plantes.

Gloria Suy Hernandez affirme que plusieurs travailleurs ne signalaient pas leurs blessures ou leurs maladies aux gérants, qui, selon elle, menaçaient souvent de les renvoyer au Guatemala avant la fin de leurs contrats.

Nous savions que si on devenait malade ou si on signalait des blessures, on ne reviendrait pas l’an prochain.

Elle dénonce également les conditions du logement des travailleurs.

Je vivais dans une petite maison avec 22 autres femmes. Il y avait deux fours et deux réfrigérateurs pour 22 femmes, trois toilettes et cinq douches, mais seulement trois douches fonctionnaient. Il n’y avait aucune intimité puisque les gérants pouvaient entrer dans nos maisons à tout moment, quand ils le voulaient .

Les travailleuses présentes à la conférence de presse ont décrit des conditions de vie et de travail similaires.

Mme Hernandez et 14 autres travailleuses temporaires ont obtenu des permis de travail ouverts et de nouveaux emplois au pays grâce à l’organisme Migrant Dignity, qui vise à protéger les droits des travailleurs temporaires.

Le Groupe Aquilini réfute les allégations

Le vice-président du Groupe Aquilini, Jim Chu, a répondu aux allégations des travailleuses par déclaration écrite.

Nous savons que des allégations ont été émises aujourd'hui par un groupe de travailleurs migrants temporaires. C’est la première fois que nous entendons parler de plusieurs de ces allégations et nous avons l’intention de mener une enquête de manière approfondie. Cela dit, plusieurs allégations sont extrêmes, sans fondement et fausses. L'allégation selon laquelle de l'eau aurait été retenue est particulièrement flagrante.

Les travailleurs temporaires vivent dans des logements qui sont inspectés chaque année. Ces inspections sont menées par un inspecteur de bâtiment approuvé par le BC Agriculture Council.