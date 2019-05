Vivre à côté d’une raffinerie de pétrole

En octobre dernier, une explosion spectaculaire a eu lieu à la raffinerie Irving, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Depuis, le panache de fumée a disparu, mais les souvenirs de l’événement sont omniprésents, et encore plus inquiétants lorsqu’on apprend que la Ville de Saint-Jean n’a pas de plan d’urgence en cas d’accident majeur.

Chaque fois que j’entends un bruit, je cours à la fenêtre voir s’il a de la boucane ou du feu , lance Marie Cormier qui habite une maison avoisinant la raffinerie depuis maintenant 37 ans.

Elle a été témoin de deux explosions. La possibilité d’une troisième l’angoisse et l’incompréhension alimente ses craintes. On feel pas sécure. On aimerait savoir ce qui se passe. On a jamais su ce qui a causé l’explosion.

Marie Cormier a vu deux explosions à la raffinerie Irving depuis qu'elle habite à côté, soit depuis 37 ans. Photo : Radio-Canada

Aucun plan en cas d’accident grave

Des documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée révèlent que la Municipalité n'a pas de plan d'urgence en cas d'incident grave .

Pour une autre citoyenne, Kim Brown, cela ne fait aucun sens. C’est une ville qui déborde d’industries, les autorités doivent avoir un plan. Cela relève tout simplement du bon sens.

D’autres sont moins inquiets et estiment qu’il s’agissait d’un événement exceptionnel. J’habite ici depuis 25 ans et je n’ai jamais eu de problème avec la raffinerie , dit par exemple Danna Gotill.

Il demeure que, si la réputation d'Irving à Saint-Jean n'est pas entachée, la confiance de certains résidents envers les autorités est ébranlée. Une réalité à laquelle le maire de Saint-Jean se dit sensible. C'est pourquoi il confirme avoir consulté Irving et les autres industries pour élaborer des plans en cas d'incidents graves spécifiques à chacune d'entre elles.

Mais pour que ces plans soient élaborés et instaurés, les industries devront davantage coopérer, plaide la maire. La province devra également s'activer dans le dossier, dit-il.

D'ici là, les résidents inquiets devront patienter puisque le processus ne fait que commencer.

D'après un reportage de Marielle Guimond