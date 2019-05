Rencontre avec la ministre de la Santé : Sylvain Gaudreault optimiste pour Jonquière-Médic

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, croit avoir franchi un pas de plus pour convaincre la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, d'investir de façon récurrente pour soutenir Jonquière-Médic.

Le politicien et les représentants de l’organisme ont toutefois du travail à faire pour démontrer au ministère qu’ils peuvent bonifier le service de médecins à domicile, unique au Québec, et le rendre accessible à une plus grande portion de la population.

À l’issue d’une rencontre tenue mardi au cabinet de Danielle McCann, Sylvain Gaudreault a fait état de discussions « positives » avec la ministre, dont l'attitude était, selon lui, « aux antipodes » de celle de son prédécesseur, Gaétan Barette.

Elle nous a dit que c’est un beau modèle, qu’il faut maintenir, mais c’est sûr qu’on a du travail à faire pour bonifier l’offre de services avec des volets différents qui vont permettre à la ministre de nous donner des réponses positives sur le long terme pour Jonquière-Médic , a résumé le porte-étendard péquiste.

Il rappelle que la Loi 20, adoptée par le gouvernement précédent, a fait mal à Jonquière-Médic puisque la rétribution des médecins oeuvrant à domicile a été réduite.

Avec la rencontre qu’on a eue, il faut qu’on regarde comment on peut faire en sorte de maximiser les soins auprès des personnes en perte d’autonomie, les personnes âgées, les personnes vulnérables comme les poupons. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Il n’est pas question pour le ministère de la Santé de remettre le modèle en question, assure le député. Il s’agit plutôt de l’améliorer et de le rendre plus accessible aux patients qui en ont besoin.

Parmi les propositions discutées au cours de la rencontre, Sylvain Gaudreault cite notamment l’entrée en service d’un véhicule qui serait dédié aux personnes en perte d’autonomie.

Les représentants de Jonquière-Médic devront soumettre une offre de service revue et corrigée et s’arrimer au virage entrepris par Québec dans le but d’améliorer les soins à domicile. Le comité dressera ensuite le bilan de ses travaux à la ministre.