Alma acquiert une camionnette électrique Kargo

Installée dans la ville de l’hospitalité, la compagnie est en croissance en raison de l’engouement que connaît le transport électrique dans plusieurs villes du Québec.

Plus de 120 camionnettes Kargo circulent déjà au Canada et au Moyen-Orient, principalement dans des alumineries. Alma n'est pas la seule ville à miser sur le petit véhicule. Saint-Henri-de-Taillon et Montréal entendent mettre la camionnette au banc d'essais.

Charles-Étienne Dion-Tremblay de Kargo, en compagnie de la conseillère municipale Sylvie Beaumont et du maire d'Alma Marc Asselin. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

« Montréal a un projet pilote. Ils sont très à l'affût des technologies électriques. Si les conclusions sont concluantes, ils vont proposer le véhicule à tous les arrondissements de la ville », explique Charles-Étienne Dion-Tremblay, directeur de Kargo.

Petit train va loin

Kargo a fait beaucoup de chemin depuis qu'elle s'est installée à Alma il y a six ans, mais la camionnette n’avait jamais arpenté les rues de la ville qui l’a vue naître avant mardi.

Étant donné que c'est fabriqué chez nous, ce qu’on voulait, c'est montrer l'exemple. Marc Asselin, maire d'Alma

Le premier magistrat espère donc créer un précédent.

Une vingtaine de camionnettes seront fabriquées au cours des prochains mois, ce qui tiendra les cinq employés de Kargo fort occupés. La PME compte sur la faible empreinte écologique du véhicule et sur sa petite taille pour se démarquer.

Entre 5 % et 15 % des véhicules électriques municipaux peuvent être remplacés par un véhicule électrique. L'essence va toujours aller en augmentant, donc nous, ce qu’on propose, c'est un véhicule complètement électrique. On est chanceux au Québec. On produit de l'électricité à faible coût , pointe Charles-Étienne Dion-Tremblay.

Le véhicule sera mis en circulation dès la mi-juin et sera notamment utilisé par le service des travaux publics de la municipalité.

D'après le reportage de Catherine Dib