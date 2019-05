Comment se prémunir contre les cyberattaques?

L’attaque informatique « simulée, bien sûr! » a été orchestrée avec l’intention de sensibiliser les participants à l’importance de la cybersécurité.

On voulait démontrer à quel point c’est facile pour un attaquant, lorsqu’on utilise Internet à partir d’un lieu public où il y a une alimentation réseau gratuite, d’usurper une identité et de se faire passer pour le point d’accès [dans le but de] voler des informations personnelles , résume le directeur du CCTT, François Perron.

C’est très facile de ne pas se rendre compte [qu’on est la victime d’un cybercriminel]. Il suffit d’une toute petite période d’inattention. François Perron, directeur de Cyberquébec.org

Le réseau malicieux prend l’emphase sur le réseau original. Ensuite, l’attaque est presque complétée. Il suffit d’entrer notre mot de passe et, voilà, l’information est rendue , explique M. Perron.

La simulation a laissé une impression assez forte pour inquiéter Sophie Malavoy, directrice du Coeur des sciences de l’Université du Québec à Montréal. Mme Malovoy a maintenant la désagréable impression de ne pas en faire assez pour se prémunir contre les attaques informatiques.

Je tombe de haut. Je réalise que je n’utilise pas le wi-fi de façon très sécuritaire. Sophie Malvoy, directrice du Coeur des sciences de l'UQAM

Je fais partie des utilisateurs du wi-fi un peu naïfs et ignorants. Je réalise maintenant que la possibilité de hacker quelqu’un est beaucoup plus poussée que je le pensais , affirme-t-elle. « C’est une incitation à la prudence et à me renseigner davantage. »

La démonstration a surtout mis l’accent sur ce que l’on appelle une « attaque de l’intercepteur » (men-in-the-middle attack), où un pirate intercepte les communications entre deux parties et les falsifie sans que personne le sache.

Quand je suis au Starbucks et que je veux payer une facture en ligne, disons que ce n’est pas le moment d’aller sur le site de la Banque Nationale, parce qu’il y a même une technique qui est comme un miroir où l’attaquant peut me suivre dans tous mes sites , poursuit Sophie Malovoy.

Un bon mot de passe doit comporter de 10 à 12 caractères. Photo : iStock

Mots de passe

En entrevue lors d’un direct sur Facebook dirigé par Chantal Srivastava, animatrice de l’émission Les années lumière, François Perron a rappelé l’importance des gestionnaires de mots de passe. Plus ces derniers sont longs et compliqués, a-t-il dit, mieux c’est pour votre portefeuille.

Le gestionnaire va générer des mots de passe impressionnants que personne ne peut retenir, et c’est parfait comme ça! , a insisté M. Perron.

C’est lorsque l’on atteint les 10, 11, 12 caractères que le temps pour casser un mot de passe va être de 50, 500 ou 1000 ans et un peu plus. C’est plutôt impressionnant de voir à quelle vitesse on peut briser un mot de passe de cinq ou six caractères.

Le gestionnaire de mots de passe, présentement, c’est la bonne stratégie. François Perron, directeur de Cyberquébec.org

Peut-on se fier aux gestionnaires de mots de passe qui sont offerts par Apple ou Google? lui a demandé un internaute. Renseignez-vous en ligne. Il y a toutes sortes de gens qui font l’analyse de ces produits-là , a répondu le directeur du CCTT. A priori, Apple, Lastpass, des voûtes cryptées, etc. Il y a des dizaines de solutions.

Mais en a-t-on vraiment besoin, d’un gestionnaire de mots de passe, si on utilise une identification à double facteur? », lui demande un autre internaute. « Le bénéfice d’un gestionnaire de mots de passe dépasse largement l’identification à double facteur , tranche M. Perron.

Comment se protéger?

Que doit-on faire si on est victime d’une cyberattaque? Ces dernières ont la particularité d’être assez difficiles à détecter. Quand on s’en rend compte, c’est qu’il y a déjà de l’argent qui est parti , soulève M. Perron.

Que doit-on faire? J’appellerais le Centre antifraude, dit-il. Il faut le dénoncer, parce que la vaste majorité des cyberattaques ne sont pas rapportées.

Le nombre impressionnant de fraudes informatiques peut augmenter la méfiance des utilisateurs. Dans un monde hyperconnecté, comment naviguer dans tout ça?