Dam-en-Terre : mise à l’eau retardée pour plusieurs plaisanciers

Certains plaisanciers pourraient toutefois être en mesure de mettre leur embarcation à l'eau dès lundi.

Si le niveau de la rivière Grande-Décharge augmente suffisamment au cours des prochains jours, la direction compte installer les anciens quais. Les procédures d'attribution des quais seront communiquées sous peu.

Les quais ne sont pas encore installés au Centre de villégiature Dam-en-Terre. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’entrepreneur, avec la nouvelle section, va débuter un peu plus tard. Nous on va en profiter lundi, si la température et les conditions le permettent, pour installer nos anciens quais. On en a pour environ trois jours. Par la suite, on va refaire un plan d’attaque pour voir comment nos utilisateurs peuvent y aller de façon sécuritaire. On est en train de regarder plusieurs alternatives , explique le président du Centre de villégiature de la Dam-en-Terre, François Carrier.

La direction évalue actuellement différents scénarios pour accommoder les usagers.

Pas de restaurant

Les campeurs devront se passer du service de restauration cette année. Personne n'a repris la concession faute de main-d'oeuvre. Le dépanneur reste toutefois accessible.

D'après le reportage de Mélissa Paradis