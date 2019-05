La CTMA des Îles-de-la-Madeleine fête ses 75 ans

La toute première déclaration de société qui a officialisé la fondation de la coopérative a été signée le 28 mai 1944, rappelle la responsable des communications de la CTMA, Claudia Delaney.

Les membres fondateurs, c’étaient des curés, des marchands, des pêcheurs, des professionnels , raconte-t-elle. C’étaient des gens dévoués à vouloir prendre en main collectivement la destinée sociale et économique des Îles-de-la-Madeleine.

À l’époque, les gens étaient servis par des compagnies étrangères et ils ont dit "faut se prendre en main localement pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins des Madelinots". Claudia Delaney, responsable des communications et du marketing à la CTMA

Une foule évaluée à 2000 personnes a pris part aux festivités dimanche. Photo : collaboration CTMA

En janvier 1987, l’un des fondateurs de la CTMA, Octave Turbide, avait été interviewé par Radio-Canada. Il avait expliqué à quel point la fondation de la CTMA était nécessaire en 1944.

C’était pendant la Deuxième Guerre mondiale et il nous fallait du pétrole pour garder l’industrie de la pêche vivante , racontait-il. Mais les bateaux étaient occupés à d’autres commerces et il y a eu des périodes où ça nuisait vraiment à la pêche et c’était grave pour nos pêcheurs. Alors on a décidé de s’organiser pour avoir notre propre bateau pour en transporter à partir d’Halifax.

Pour acheter le premier bateau, les fondateurs ont circulé partout aux îles pour amasser de l’argent. Une part valait 50 $, mais tous les montants étaient bons , disait M. Turbide. On a ramassé 75 000$ donc les gens reconnaissaient le besoin réel qui existait.

Le tout premier bateau de la CTMA, nommé le Maid of Clare, a commencé à transporter la marchandise entre les îles et Halifax en 1945. Le transport de passagers a commencé en 1971 avec le Manic, ce qui a provoqué un premier boom touristique et économique , mentionne Mme Delaney. Les gens sont venus massivement, si bien qu’on a dû remplacer ce bateau par un autre peu de temps après.

L’histoire de la CTMA, c’est l’histoire de Madelinots déterminés qui ont décidé de se prendre en main collectivement. Ils nous ont laissé un héritage merveilleux qui permet aux Îles de continuer de se développer aujourd’hui. Claudia Delaney, responsable des communications et du marketing à la CTMA

Les retombées économiques de l’entreprise sont considérables, notamment en salaires. En effet, la compagnie donne de l’emploi à 500 personnes. Ce qui est beau, c’est de voir que la CTMA demeure au cœur du développement économique des îles , ajoute Claudia Delaney.





Le président directeur général de la CTMA, Emmanuel Aucoin, a prononcé un discours dimanche, lors des festivités entourant le 75e anniversaire de la coopérative. Photo : page Facebook CTMA

Les festivités entourant le 75e anniversaire se sont amorcées dimanche sous le thème Une grande vague de fierté. Selon Claudia Delaney, environ 2000 personnes ont participé au lancement de ces festivités dont la programmation va s'échelonner sur un an.

L’artiste Annie Morin a dévoilé une œuvre d’art conçue pour l’événement. Intitulée Murmure d’océan, sa sculpture en forme de vague est composée de matériaux ayant autrefois appartenu aux divers bateaux de la CTMA. Un album de musique intitulé La mer a aussi été lancé.