Ratification du nouvel ALENA : l'échéancier canadien lié à l'échéancier américain

Une motion de voies et moyens a été adoptée mardi après-midi à la Chambre des communes en attendant le dépôt du projet de loi sur la ratification de l'accord dont l'avis a été donné lundi.

Il reste moins de quatre semaines aux travaux législatifs à Ottawa avant le congé estival qui mènera à la campagne électorale de l'automne. Les travaux du prochain Parlement ne devraient pas être entamés avant novembre.

À son arrivée au bureau, mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a assuré qu'il ne plierait pas son échéancier à celui des Américains.

« Pas du tout », a-t-il d'abord répondu aux journalistes qui l'attendaient à sa porte, tout en demeurant flou sur la date de ratification canadienne de l'accord.

On est en train de regarder le temps que ça va prendre pour les Américains, pour les Mexicains, pour nous. Et on va travailler avec les Américains pour arriver au bon endroit, au bon moment.

Justin Trudeau, premier ministre