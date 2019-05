Un autre groupe de faux comptes iraniens supprimés par Facebook

Facebook a indiqué, mardi, avoir supprimé 51 comptes Facebook et un ensemble de pages et de groupes basés en Iran ayant un « comportement inauthentique ».

Au total, 51 comptes, 36 pages et 7 groupes ont été effacés sur Facebook, et 3 comptes ont aussi été bannis sur Instagram.

D’après la firme de cybersécurité FireEye (Nouvelle fenêtre) , ces comptes participaient à une campagne de désinformation visant à promouvoir les intérêts iraniens. Cette opération avait toutefois un rayonnement relativement restreint, les pages supprimées étant suivies par environ 21 000 personnes, tandis que les groupes avaient attiré 1900 utilisateurs et que les comptes Instagram avaient 2600 abonnés au total.

En août 2018, FireEye avait identifié une autre campagne de désinformation, celle-là bien plus importante, en provenance de l’Iran et de la Russie. Cette fois-ci, la firme a remarqué des changements dans les comportements des comptes factices, qui ont adapté leurs façons de faire afin d’attirer l’attention plus facilement.

Des comptes ont été conçus pour ressembler à ceux d’autres personnes. Certains faisaient la promotion de points de vue politiquement à gauche, alors que d’autres pointaient plutôt à droite. À quelques occasions, les comptes se présentaient comme étant des journalistes lors d’interactions avec d’autres personnes.

Facebook a indiqué que la campagne de désinformation semblait mettre l’accent sur les interactions de personne à personne, plutôt que sur les publications virales. Cette façon de faire avait déjà été observée auparavant, mais pas auprès de groupes iraniens.

« L’importance de ce rapport est qu’il présente toute une série de tactiques et de techniques que le public devrait connaître », a indiqué à Wired Lee Foster, responsable de l’analyse des opérations d’information pour FireEye. « [Cette opération] ne se limite pas à un type de support ou de plateforme – les [acteurs de la désinformation] tentent d’utiliser différentes tactiques dans tout l’espace informationnel. »