Tshitimatshenimueun

Le mot préféré de Florent Vollant est tshitimatshenimueun, qui signifie compassion.

Que ce soit pour une mère, pour une sœur, pour un ami, dans une situation difficile, parfois dramatique, le mot tshitimatshenimueun revient. C’est un état d’âme, ça fait partie de nous.

Les aînés, les grands-parents, les parents ont su transmettre cette compassion. Selon Florent Vollant, c’est ce sentiment qui a permis à la nation innue de survivre.

Ce mot-là nous a aidés, nous aide, et va nous aider encore. C'est un mot qu'on doit laisser en héritage à nos enfants. Florent Vollant

La rupture avec la langue innue

Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres Innus, la relation entre Florent Vollant et sa langue maternelle est complexe. À quatre ans, Florent quitte ses parents et les terres de son enfance au Labrador pour entrer au pensionnat de Maliotenam.

Arraché à son milieu, son monde bascule. Dans cet endroit-là, tout se passait en français. On était appelé à apprendre très vite.

Florent Vollant passe sept ans au Pensionnat Notre-Dame. Ce séjour creuse un profond fossé entre lui, sa famille et l’arrière-pays. Cet éloignement marque aussi son rapport à l’innu, une langue profondément ancrée dans le territoire.

La langue est très vivante, quand on est dans le Nord, quand on est sur la montagne, quand on est sur le lac, quand on est sur la rivière. La langue innue, quand elle devient sédentaire, elle meurt tranquillement. Les plus beaux mots sont de neige, de vent, de glace.

Reconnexion

Le pensionnat derrière lui, Florent Vollant a la chance de retourner dans les terres. Il a 17 ans. Il renoue avec les aînés, avec la langue, avec le pays. J’ai grandi énormément quand je suis retourné à mes racines. J’ai entendu des mots, j’ai vu des gestes qui accompagnaient les mots. J’ai eu un héritage que j’apprécie encore aujourd’hui.

Ce monde retrouvé s’est transformé pour Florent Vollant en paroles et mélodies.

La langue, pour moi, c'est devenu de la musique. Florent Vollant

De gauche à droite : les musiciens Florent Vollant, Réginald Vollant et Claude McKenzie sur scène Photo : Florent Vollant, Réginald Vollant et Claude McKenzie

L’horizon

L’avenir de la langue innue passe par sa pleine reconnaissance et son adaptation. Selon Florent Vollant, la langue innue est une langue de nomade, dont l’existence s’arrime mal à la vie en réserve. Il faut, croit-il, travailler à l’immersion des jeunes dans le territoire pour qu’ils retrouvent leur identité.

Florent Vollant considère qu’un autre champ d’action peut s’avérer déterminant pour la protection de la langue, celui des réseaux sociaux. Les jeunes, c’est là qu’ils sont. Si on pouvait instaurer une idée, celle d’échanger en innu sur Facebook, ça les aiderait vraiment.

Le chanteur ne se fait toutefois pas d’illusion. On est contre le vent. L’innu, à l’image des autres langues autochtones, n’est pas protégé par les lois canadiennes.

Pas encore du moins. Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé en février 2019 le projet de loi C-91 sur les langues autochtones qui prévoit établir des mesures pour financer d urablement et à long terme des moyens de sauvegarde.