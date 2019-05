Restauration de frayères à doré dans la communauté de Kebaowek

Les employés du Département de la gestion de territoire de Keabowek travaillent depuis deux ans sur ce projet de construction de frayères situées dans les bassins versants du lac Kipawa.

Plusieurs anciens sites de frayères ont été identifiés par les aînés de la communauté, dont trois qui ont été restaurés au cours des deux dernières années.

Les aînés nous ont indiqué les sites qui devaient être restaurés où les poissons vivaient autrefois , explique la technicienne en environnement, McKaylii Jawbone.

L'équipe a été supportée dans ses démarches de financement et de logistique par un organisme ontarien, Water First.

La construction des frayères a été laborieuse. Photo : gracieuseté Kebaowek Land Management

Près de 200 000 $ ont été investis pour réaliser ce projet d'envergure. Des sommes provenant du gouvernement fédéral.

La construction des frayères a été laborieuse, prenant plusieurs semaines aux deux techniciennes en environnement, accompagnées d'un aîné de la communauté.

C'est vraiment de trouver de gros cailloux pour constituer les lits [pour la frayère]. De transporter ces cailloux-là. Ils ont fait preuve d'ingéniosité. Ils ont utilisé des glissades, ils ont construit un radeau pour transporter les rochers sur la rivière et les placer manuellement , raconte le gestionnaire du Département de la gestion du territoire de Kebaowek, Pascal Bibeau. Il ajoute qu'il est fier de son équipe.

Des résultats concluants

Ce printemps, les premiers résultats ont pu être observés. Ils démontrent que le travail réalisé au cours des deux dernières années fonctionne.

On peut dire que c'est très prometteur puisqu'on a vu beaucoup de dorés géniteurs qui viennent sur les sites. On évalue qu'un des sites principaux, il y a une centaine de géniteurs qui sont allés pondre là. On anticipe que ça va augmenter avec les années , espère Pascal Bibeau.

Ces résultats réjouissent les membres de la communauté de Kebaowek, pour qui le doré fait partie de la chaîne alimentaire.

Le doré est l'espèce de poisson que nous pêchons le plus dans la communauté. On ne veut pas qu'il disparaisse, on veut augmenter la population. McKaylii Jawbon

La communauté de Kebaowek a ainsi développé une expertise dans l'aménagement de frayère. Elle pourrait même être appelée à réaliser d'autres projets dans la région en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.