Les hauts et les bas de la Place de l’Ontario

Avec ses manèges, ses jeux d’eau et son amphithéâtre extérieur, le parc a déjà accueilli 2,5 millions de visiteurs par année. Mais, dans les années précédant sa fermeture par le gouvernement, en 2012, l’achalandage avait chuté, rendant les installations déficitaires.

1971 — Ouverture sans trop de visiteurs

Des milliers de visiteurs ont assisté à l’inauguration de la Place de l’Ontario, en mai 1971. Photo : Radio-Canada

Après deux ans de travaux de construction, 1,5 million de mètres cubes de déchets et 19 millions de dollars, la Place de l’Ontario, un parc thématique centré sur la famille, est prête à ouvrir ses portes, le 22 mai 1971.

L’iconique Cinésphère, tout comme le village des enfants dans la section est, fait partie du projet.

Un porte-parole de l’endroit avait prévenu les médias qu’il pourrait y avoir un problème de foule trop imposante lors de l’ouverture. Or, une fois le grand jour arrivé, la cérémonie d’ouverture n’a pas attiré autant de gens que prévu.

À l’approche d’un long week-end, des centaines de milliers d’Ontariens sont plutôt à leur chalet, ou ont décidé de manquer l’événement , avait relaté le journaliste de CBC Tom Leach à l’époque.

Lors de la première saison, la Place de l’Ontario avait tout de même attiré 2,3 millions de visiteurs.

1978 — Des glissades d’eau à la Place de l’Ontario

Les premières glissades d'eau de la Place de l'Ontario Photo : Toronto Then And Now / Richard Fiennes-Clinton

Une glissade d’eau longue de 112 mètres : la Place de l’Ontario inaugure à l’été 1978 son nouveau jouet , comme le décrit le Toronto Star à l’époque. Pour 2 $, les enfants pouvaient glisser sans arrêt pendant 30 minutes.

1980 — Construction dans la section ouest

D’immenses silos de bétons, représentants le Nord de l’Ontario, sont construits dans la section ouest de la Place de l’Ontario.

1994 — Le Forum est détruit

Un spectacle au Forum de la Place de l'Ontario Photo : Radio-Canada

En 1994, le Forum de la Place de l’Ontario est démoli. Un an plus tard, il sera remplacé par le l’amphithéâtre Molson, devenu depuis le Budweiser Stage. Le nombre de sièges passe de 8000 à 16 000.

Le parc aquatique sera également rafraîchi et agrandi dans au cours des années 90.

2012 — Fermeture du parc thématique

Le parc d'attractions de la Place de l'Ontario est fermé depuis 2012. Photo : Radio-Canada / Annie Poulin

Le parc aquatique, les stands de nourriture et la plupart des autres attractions touristiques n’ouvriront plus. Le gouvernement libéral de l’époque indique que les installations étaient déficitaires et que leur fermeture se traduira par des économies de 20 millions de dollars pour la province.

La Place de l’Ontario n’attirait plus que 300 000 visiteurs par année.

L’amphithéâtre, la marina et l’énorme terrain de stationnement demeureront ouverts.

John Tory, aujourd’hui maire de Toronto, avait été choisi par le gouvernement libéral pour présider un groupe de travail bénévole sur l’avenir de la Place de l’Ontario.

2014 — Pas de casino

La première ministre Katheen Wynne rejette l’idée de construire une maison de jeu sur le site.

2017 — De stationnement à immenses espaces verts

La première ministre de l'époque, Kathleen Wynne, inaugure le nouveau sentier. Photo : Radio-Canada / Claudine Brulé

Après trois ans de construction et 30 millions de dollars, un grand parc urbain ouvre ses portes à la Place de l’Ontario. Mesurant trois hectares, le parc Trillium compte 1200 arbres. Il a été aménagé là où se trouvait autrefois un terrain de stationnement.

2019 — Place au secteur privé

Le parc Trillium se trouve sur les terrains de la Place de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Martin Trainor/CBC News

Le gouvernement de Doug Ford lance un appel d'offres international pour la revitalisation de la Place de l'Ontario, mais exclut la construction d'un casino ou de condominiums sur la propriété située sur les rives du lac Ontario à Toronto.

Le ministre de l'Infrastructure, Monte McNaughton, invite les parties de partout dans le monde à soumettre leurs idées les plus audacieuses.

