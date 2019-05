Financement du tramway de Québec : Legault interpelle Montréal

Le premier ministre du Québec, François Legault, n'évoque plus la possibilité de réduire la taille du réseau de transport structurant pour assurer son financement. Le gouvernement du Québec souhaite plutôt convaincre la Ville de Montréal de céder 1,2 milliard de dollars pour la réalisation du tramway de Québec.

Les gouvernements provincial et fédéral se renvoient la balle depuis plusieurs semaines concernant les 800 millions de dollars manquants pour financer le projet de réseau de transport structurant.

Québec estime que le fonds fédéral des infrastructures pour le transport collectif, qui favorise Montréal, doit être plus flexible pour permettre le financement d'autres projets.

Appui de Montréal nécessaire

Ottawa demande l'accord de Montréal pour pouvoir changer les règles du jeu. François Legault est confiant.

« Ce qu'on essaie de faire présentement, c'est de convaincre la Ville de Montréal de nous laisser prendre 1,2 milliard dans le fonds de 5,2 milliards. J'espère, dans les prochaines semaines, qu'on soit capables de trouver une solution », explique-t-il.

Le gouvernement Legault cherche aussi un moyen de compenser la Ville de Montréal. Le premier ministre demeure persuadé que la métropole n'a pas suffisamment de projets sur la table pour utiliser toutes les sommes qui lui sont destinées.

« On se retrouverait dans une situation où on aurait une partie du fonds de 5,2 milliards qui ne serait pas utilisée, donc de l'argent qui dormirait sans être utilisé. Pour le bien de tout le monde, on souhaite que le montant soit utilisé », soutient-il.

Négociations en cours

Le président du Conseil du trésor souhaite régler le dossier d'ici quelques semaines.

« On avance très bien. Il reste des choses à faire avec le fédéral. Il y a des discussions. On a demandé plus de flexibilité sur un des programmes. Je vous dirais pour le moment que ça avance très bien », affirme Christian Dubé.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, tente lui aussi de convaincre la mairesse de Montréal d'accéder à la demande d'Ottawa.

Projet de loi déposé sous peu

Le gouvernement du Québec doit déposer dans les prochains jours le projet de loi pour donner plus de pouvoir à la Ville de Québec dans la réalisation de son projet de réseau de transport structurant.

Le projet de loi prévoit entre autres des modalités pour faciliter l'expropriation de certains terrains le long du tracé du tramway.