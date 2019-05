Le Forum économique mondial veut des normes pour l’IA

Les États-Unis, la Chine et leurs alliés respectifs peuvent-ils s'entendre sur des règles planétaires pour gouverner l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA)? C'est en tout cas ce qu'ils tenteront de faire cette semaine à San Francisco lors d'un important congrès.

Des experts de l’Organisation des Nations unies (ONU), du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), de Microsoft, d’IBM, du géant chinois de la technologie et des assurances Ping An et de la firme montréalaise Element AI, entre autres, seront réunis cette semaine grâce à une initiative du Forum économique mondial (FEM).

Cette éminente organisation veut tracer les premières lignes d’un éventuel consensus sur l’utilisation de l’IA, en plus de fonder un « conseil de l’IA » pour poursuivre le travail après le congrès.

Le groupe de réflexion sera coprésidé par Brad Smith, président de Microsoft, et Kai-Fu Lee, un expert chinois de l’IA.

Le congrès et la fondation du conseil de l’IA surviennent alors que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre commerciale déstabilisant l’industrie de la technologie.

Le bras de fer sino-américain a mis en évidence certains désaccords entre l’Orient et l’Occident, notamment en ce qui a trait à l’utilisation de l’IA à des fins de surveillance. Par exemple, tandis que de nombreuses sociétés occidentales s’opposent régulièrement à l’utilisation de la reconnaissance faciale par les autorités, ce phénomène est répandu et généralement accepté en Chine.

« Les différentes cultures ont différentes valeurs, et l’IA est une technologie qui permet de coder les valeurs [dans un programme informatique] », a indiqué à MIT Technology Review Jack Clark, qui assistera au congrès pour OpenAI. « Je pense que ce sera un défi au début de s’entendre à l'échelle mondiale sur des choses comme les valeurs que nous devrions coder dans un système. »

Les personnes et les groupes qui participeront au congrès de cette semaine à San Francisco réfléchiront notamment aux conséquences de l’IA sur l’emploi, sur les possibilités futures de l’IA et sur les façons d’utiliser l’IA pour aider les pays en voie de développement, rapporte le MIT Technology Review.