Cinq activités incontournables au Festival de la poésie de Montréal

Il faut se promener sur l'avenue du Mont-Royal et regarder ce qui s’y passe. Feuilleter les livres. Il ne faut pas avoir peur d’aller au Marché de la poésie, ce n’est pas un marché de légumes, mais on y vend des œuvres , soutient le porte-parole.

Il ajoute qu’on peut lire quelques lignes de nombreux poèmes, et que les éditeurs sont sur place pour offrir leurs conseils si l'on est perdu.

C’est gratuit. Surtout, n’ayez pas peur d’ouvrir les livres et de les regarder. Ça peut être le côté visuel qui vous attire. Il faut oser lire un poème, et je pense qu’on peut avoir la piqûre. En plus, il y a un bar, donc on prend un verre en écoutant les poètes et on se promène. Jean-Paul Daoust

Cinq événements à ne pas manquer

Le spectacle L’ouvroir poétique

Quand : le 29 mai à 19 h

Où : à la Grande Bibliothèque

Gratuit

Pour les 20 ans du FPM, plus de 20 poètes unissent leur voix aux guitares de Bernard Falaise dans un traitement sonore immersif et sensible, proposant une autre écoute du langage poétique.

Avec : Marjolaine Beauchamp, Viviane Ciampi (Italie), Sylvestre Clancier (France), Jean-Paul Daoust, Philippe Delaveau (France), Louise Dupré, Andrée Lacelle (Ontario), Hala Mohammad (Syrie-France), Yves Namur (Belgique), Charles Pennequin (France), Éric Piette (Belgique), Jean Portante (Luxembourg), Makenzy Orcel (Haïti), Antonio Rodriguez (Suisse), Jonathan Roy (Nouveau-Brunswick), Pedro Serrano (Mexico), Jean Sioui (Wendake-Québec), Yoann Thommerel (France) et Laurence Veilleux.

Le Marché de la poésie

Quand : les 30 et 31 mai de 16 h à 21 h, le 1er juin de 12 h à 21 h, et le 2 juin de 12 h à 17 h

Où : au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent

Gratuit

Plus d’une soixantaine d’éditeurs de tous lieux et horizons se rassemblent pour offrir une sélection allant du livre d’art à l’anthologie en passant par les revues et les fanzines.

Brasser la cage avec Charles Pennequin

Quand : le 1er juin à 18 h

Où : au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent

Gratuit

Le poète et performeur Charles Pennequin investit la scène extérieure. C’est la première visite à Montréal de cet artiste.

Littérature et autres niaiseries

Quand : le 1er juin à 20 h

Où : à l’Escogriffe Bar Spectacle

15 $

Lecture : Audrée Wilhelmy, M.K. Blais, Véronique Grenier, Patrick Nicol, André Gélineau, Lynda Dion, Pamela Pearson

Musique : Chârogne, Gabriel Lemieux-Maillé, Mathieu Roberge

Danse: Cynthia Pigeon et Félix Lavoie

Arts visuels : Deborah Davis, Monica Morales, Cath Laporte

Animation : Marido Billequey

Encan-bénéfice

Quand : le 28 mai à 17 h 30

Où : à la Maison des écrivains

Les bibliophiles et les amateurs d’art pourront mettre la main sur des carnets manuscrits autographiés, des livres d’artistes, des affiches de films, et plus encore. En participant à l’encan, on peut se procurer un poème manuscrit de Jean-Paul Daoust sur papier Saint-Gilles.